Une victoire de 5-0 pour les Chevaliers de Lévis

Les Chevaliers de Lévis ont disputé un premier match presque sans faille hier pour amorcer cette 8e de finale 3 de 5 face aux Riverains du Collège Charles-Lemoyne avec une victoire de 5 à 0.

Avant-match

Les Chevaliers ont honoré les différents lauréats du dernier mois dans la Ligue de hockey Midget AAA ainsi que ses 3 représentants avec Équipe Québec qui ont ramené une médaille d'or.

Les lauréats sont :

Olivier Nadeau : joueur U16 La Coop du mois de la Ligue Midget AAA

Joshua Roy : joueur offensif du mois de la Ligue Midget AAA

Alex Falardeau : joueur défensif du mois des Chevaliers

Jacob Bernard : joueur défensif CCM de la semaine de la Ligue Midget AAA

Joshua Roy, Olivier Boutin et Olivier Nadeau : médaillés d'or aux Jeux du Canada

Match du 26 février

Il n'y avait que 26 secondes écoulées lorsque Charles-Antoine Dumont inscrit son 1er des séries sans aide pour ouvrir la marque. Quelques minutes plus tard, Joshua Roy a déjoué plusieurs joueurs des Riverains pour marquer à son tour, une aide est accordée à Nicolas Daigle. La première se termine 2 à 0 pour les Chevaliers.

Au 2e vingt, Olivier Nadeau ajoute à l'avance des siens à 10:45, Olivier Boutin et Joshua Roy sont complices sur ce but. Près de 6 minutes plus tard, c'est au tour d'Alex Falardeau de s'inscrire à la marque sur des passes de Joshua Roy et d’Olivier Nadeau. Le pointage était de 4 à 0 après deux périodes. Les joueurs des Chevaliers ont décoché 21 tirs sur le gardien Kevyn Brassard durant cette période.

Joshua Roy a poursuivi son excellent travail en 3e en inscrivant son 2e du match à 5:18 pour porter à 5 l'avance de Lévis. Le but a été marqué avec l'aide de Olivier Nadeau. Le cerbère de l'équipe de Chaudière-Appalaches, Thomas Couture, a fermé la porte et s'est sauvé avec le jeu blanc.

Au total, les joueurs de Mathieu Turcotte ont mis à l'épreuve 42 fois le gardien des Riverains alors que Thomas Couture a repoussé les 17 tirs dirigés vers lui.

Les trois étoiles RDS

Les trois étoiles du match RDS sont tous des Chevaliers. La 1re étoile est allée à Joshua Roy, alors que Olivier Nadeau a récolté la 2e étoile. Alex Falardeau a été nommé la 3e étoile de la rencontre.

Prochain match

Les Chevaliers prennent donc les devant 1 à 0 dans cette série face aux Riverains du Collège Charles-Lemoyne et seront de retour devant leurs partisans ce mercredi 27 février à 19 h 30 pour le 2e match.