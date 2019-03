Un nouvel entraîneur se joint à l'équipe des Condors

Le Cégep Beauce-Appalaches a annoncé la nomination de Pierre-Luc Lessard à titre d’entraîneur en chef de l’équipe masculine de volleyball de la division 2.

Il a joué pour les Condors durant de ses études au Cégep Beauce-Appalaches. Lors des études universitaires, Pierre-Luc Lessard a évolué avec le Vert et Or de l’Université de Sherbrooke et il a participé aux Jeux du Canada en 2009.

« L’esprit d’équipe n’est pas seulement le fait de travailler en équipe, mais bien de se soutenir et d’entretenir une confiance inébranlable. Cette valeur est la pierre angulaire de ma philosophie de coaching », mentionne Pierre-Luc Lessard.

Le nouvel entraîneur est impliqué dans les Centres Espoirs de la région et dans le programme Sports-études Volleyball AAA à l’École secondaire Veilleux.

« Avec son implication dans les structures civile et scolaire, Pierre-Luc a une bonne connaissance de la situation du volleyball, ce qui représente un atout pour notre équipe. Nous sommes persuadés qu’il sera en mesure de motiver et de mobiliser nos étudiants-athlètes à se dépasser », souligne Jean-Philippe Vachon, directeur adjoint des études, programmes et vie étudiante.

Les sélections auront lieu le 15 mars prochain de 16 h 30 à 18 h 30 à l’École secondaire Veilleux.