Une clinique de rugby ouverte à tous à la polyvalente des Abénaquis

La Polyvalente des Abénaquis est heureuse de s’associer avec le Vert et Or rugby de l’université de Sherbrooke afin d’offrir une clinique de rugby le 23 mars prochain, dans les gymnases de l’école.

La clinique est ouverte à tous, filles et garçons, que ce soit pour découvrir un nouveau sport ou encore pour peaufiner ses habiletés au rugby. Les joueuses beauceronnes Gabrielle Sauvée, Sandrine Loubier et Pierre-Anne Rodrigue, qui sont maintenant parmi les rangs du Vert et Or, seront là pour donner des conseils aux plus curieux.

Les étudiants qui souhaitent s’initier à ce sport seront entre bonnes mains, puisque l’équipe féminine de l’Université de Sherbrooke a connu une saison record. Au terme de la saison régulière, le Vert et Or présentait une fiche de 4 - 3, ce qui leur a conféré un laissez-passer pour les séries d’après-saisons. Au terme de celles-ci, Sherbrooke s’est retrouvé 4e au classement.

L'activité se tiendra de 9 h 30 à 12 h 30. Les sportifs qui souhaitent participer devront apporter des souliers et des vêtements de sport.

Pour information et inscription

Pier-Anne Rodrigue : pierannerodrigue@hotmail.com

Pierre Rodrigue : (418) 228-5541 poste 5411