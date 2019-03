Série ARCA : Raphaël Lessard fin prêt pour la première course de la saison

Raphaël Lessard lancera sa saison 2019 à bord de la voiture #19 FRL Express/KBR pour une épreuve de 200 tours de piste. La course aura lieu le samedi 9 mars à 20 h 00 (heure de l’Est) sur la piste du Five Flags Speedway de Pensacola en Floride.

Le Beauceron avait bien performé à sa dernière course sur cette piste en décembre, lors de la classique du Snowball Derby. Cette course est la plus importante de l’année en Super Late Model. Le pilote avait mené pendant 60 tours, avant d’être forcé à l’abandon à seulement 6 tours de la fin. Raphaël Lessard souhaite ainsi transformer cette victoire morale en montant sur la première marche du podium.

Lessard en sera à sa septième course au total à Pensacola, et à une troisième dans une voiture ARCA. Celui-ci est à l’aise sur cette piste et il peut rouler vite sans trop de difficultés. Sa voiture ARCA est plus lourde de 260 Kg et plus puissante de 150 ch. par rapport à une Super Late Model.

« J’ai la chance d’avoir comme chef d’équipe Jeff Stankiewicz, celui qui a remporté le championnat ARCA l’an passé et fait la saison complète en camionnettes cette année, donc doublement bon pour moi », a-t-il affirmé.

Le support de l’équipe KBR, des spécialistes en séries Super Late Model et en ARCA, facilitera l’adaptation et la qualité de la prestation de Raphaël Lessard.

Série ARCA : essais du 28 février

Lors des essais de jeudi dernier, le pilote a dû attendre jusqu’à midi que la pluie cesse avant de faire une sortie sur la piste. À chaque sortie, l’équipe est parvenue à améliorer la voiture.

« Nous étions le plus rapide des six pilotes ARCA en piste alors que je tournais des relais de 30 tours sur un jeu de pneus usés, d’abord pour me “remettre dedans” et vérifier la voiture, puis un jeu neuf pour pousser plus fort. En fin de journée, les autres pilotes ont remis plusieurs jeux de pneus neufs alors que je tournais sur un jeu usé afin de bien comprendre l’évolution de l’adhérence en fin de vie, comme en fin de course », a expliqué Raphaël Lessard.

Un seul pilote a pu réussir à battre le meilleur temps du Beauceron de 0,06 sec, et ce, sur des pneus neufs.



Lessard est donc confiant pour la course, car selon lui, les chronos étaient bons et il a su tirer le maximum de sa voiture, « lourde et un peu paresseuse ».

« La voiture est bonne et nous serons dans la course, » a annoncé le jeune pilote, sûr de lui.

Atlanta – NASCAR Gander Outdoors Truck

Les 22 et 23 février derniers, Raphaël Lessard a eu l’occasion de participer activement à la course de camionnettes à Atlanta aux États-Unis. Le pilote a ainsi pu se préparer pour ses trois courses en camionnettes NASCAR avec l’équipe de Kyle Busch Motorsports.

« J’ai pu vivre toutes les expériences de Kyle Busch et de l’équipe : essais, qualification, course, victoire et podium. Kyle Busch est extraordinaire, un vrai chirurgien de la course qui a transformé ma visite en session continue de formation », a dit Lessard.

Celui-ci a donc vécu deux journées extraordinaires qui lui ont permis de rencontrer des gens importants de l’équipe, de Toyota et de la série de camionnettes de NASCAR.

Un talent remarquable

Raphaël Lessard a fait ses débuts en stock-car, en 2013, sur les pistes locales de la région de Québec. Celui-ci n’a cessé depuis de gravir les échelons.

En 2016, il a été le seul Canadien à être recruter par le programme de développement de pilotes de Toyota Racing Development (TRD). Il a été aussi élu le pilote le plus populaire en Amérique du Nord par Speed51.com. En 2017, il faisait partie du top 10 des meilleurs pilotes à surveiller.

Le pilote de Saint-Joseph possède une feuille de route bien remplie qui fait de lui l’un des espoirs les plus prometteurs de la course nord-américaine.