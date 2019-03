Une remontée spectaculaire et un gain de 6-4 de l’Assurancia junior AA

Dimanche soir, c’était le deuxième match de la série entre l’Assurancia junior AA et les Beaucerons de Sainte-Marie. L’équipe de Saint-Georges recevait l’équipe mariveraine pour l’occasion.

Alors qu’elle tirait de l’arrière 2-4 après deux périodes, la troupe de Stéphane Poulin a riposté avec 4 buts sans réplique au troisième vingt. Grâce à cette remontée spectaculaire, l’équipe a obtenu un gain de 6-4 face à ses rivaux.

Nickolas Morin a marqué le 3e but de son équipe en avantage numérique, suivi du but égalisateur réalisé par Keven Landry. Le but gagnant a été marqué par Tom Drapeau, alors que le 6e but a été compté dans un filet désert.

« Nickolas Morin est présentement le meilleur joueur sur la glace, j’ai senti les gars en confiance malgré le déficit, je suis très content pour eux, cependant, le travail n'est pas complété », a affirmé l'entraîneur de l'Assurancia, Stéphane Poulin, après la rencontre.

L’Assurancia prend donc les devants 2 à 0 dans cette série. Le prochain match entre les deux clubs sera vendredi soir, le 15 mars, à Sainte-Marie.