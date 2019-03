40 équipes s’affronteront lors d’un tournoi organisé par l’Ascalon

Saint-Georges accueillera les meilleurs joueurs et joueuses de soccer de moins de treize ans de la province lors de l’édition 2019 du Tournoi des sélections régionales (TSR) qui aura lieu du 22 au 27 juillet prochain.

Une quarantaine d’équipes provenant de 19 régions disputeront près de 80 matchs. L’événement sera organisé conjointement avec l’Association régionale de soccer de Québec (ARSQ) et le club de soccer de l’Ascalon de Saint-Georges.

« En ayant remporté le prestigieux prix du club de l’année au Québec en 2017, le club de soccer de l’Ascalon de Saint-Georges a démontré qu’il avait la capacité d’accueillir un événement d’une telle envergure. », a déclaré le directeur général de Soccer Québec, Mathieu Chamberland.

Jean-Bernard Vin, directeur général de l’Ascalon, assure que le club fera tout en son possible pour faire vivre une semaine mémorable aux 700 participants.

« Nous travaillons déjà très fort depuis plusieurs semaines. Nous sentons que la communauté est derrière nous et les enfants quitteront Saint-Georges de Beauce avec des souvenirs pour toute une vie », a-t-il affirmé.

D’autres informations seront communiquées au cours des prochaines semaines sur ce tournoi d’envergure.

À propos du TSR

Le Tournoi des sélections régionales est une compétition provinciale réservée aux jeunes de 13 ans et moins (U-13). Elle a pour objectifs la détection des joueurs et des joueuses pour les Équipes du Québec, l’évaluation des jeunes arbitres pour chacune des régions et la promotion du soccer dans la région hôtesse.