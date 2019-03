Dernière Coupe du monde de la saison pour Éliot Grondin

Hier, le samedi 16 mars, Éliot Grondin participait à sa dernière Coupe du monde de snowboard cross de la saison, qui se déroulait du côté de Veysonnaz, en Suisse. La course était présentée en direct à 9 h 15, heure du Québec.

Il n’y a pas eu de qualification chronométrée, puisque seuls les 32 meilleurs hommes et les 16 meilleurs femmes au cumulatif de la saison étaient invités à l'événement. La liste de départ a été faite selon leur classement général au cumulatif de la saison.

Éliot Grondin partait de la 7e vague lors de la huitième de finale, alors que son coéquipier, Kevin Hill, partait de la huitième vague.

Lors de cette course, le planchiste s’est donc élancé sur la pente en même temps que Jake Vedder (USA), Adam Lambert (AUS) et Nick Baumgartner (USA). L’athlète a connu une bonne descente, mais la course fut serrée entre les rivaux. Avec cette descente, le Beauceron a pu accéder au quart de finale en terminant deuxième derrière Baumgartner. Kevin Hill en a fait tout autant en terminant, lui aussi, deuxième.

Le parcours d’Eliot Grondin s’est terminé en quart de finale. La course a encore une fois été serrée. Mais alors que Kevin Hill a réussi à se hisser en deuxième position, l’athlète de Sainte-Marie a terminé en troisième, à +50 du meneur Alessandro Häemmerle (AUT).

Ce résultat n’a pas été suffisant cependant pour l’athlète afin qu'il puisse accéder à la demi-finale. Mais il a tout de même très bien fait, réussissant un meilleur temps que Nick Baumgartner, qui est passé de la deuxième à la dernière position, à la toute fin de la course.

Le planchiste a donc terminé 11e hier à la finale des Coupes du monde de la saison et 25e au cumulatif de la saison. L'an dernier, celui-ci avait également terminé sa saison à Veysonnaz à la 11e position, mais 37e au cumulatif de la saison.