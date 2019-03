Le Giovannina de Sainte-Marie gagne la série de la division Ouest

Dans le cadre des séries éliminatoires, le Giovannina de Sainte-Marie affrontait le Plastique Moore de Saint-Damien à trois reprises durant la fin de semaine.

Match de vendredi

Lors de la cinquième partie des séries, l’équipe de Saint-Damien visitait celle de Sainte-Marie, vendredi soir. Sainte-Marie a pris les devants en première période, en marquant le premier but. Ce but appartient à Charles Bety, qui a obtenu l’assistance de Samuel Landry. L’équipe de Saint-Damien a, à son tour, marqué un premier filet à 7:03, grâce à Justin Bélanger, près de la mi-période. Le Plastique Moore marquera quatre autres buts par la suite, ce qui rendait la tâche difficile pour le Giovannina pour effectuer une remontée. L’équipe mariveraine a tout de même réussi à inscrire un deuxième but en fin de période.

En deuxième période, un unique but a été inscrit, soit celui de Michael Laplante du Giovannina. Lors du troisième vingt, l’équipe a réduit l’écart avec ses rivaux en marquant de nouveau, ce qui portait le pointage à 5-4. L’espoir de repartir avec la victoire a été de courte durée, puisque le Plastique Moore a marqué trois autres buts par la suite. L’équipe de Saint-Damien a gagné la partie 8-4. Celle-ci menait alors la série 3 à 2.

Marqueurs pour Saint-Damien Marqueurs pour Sainte-Marie Maxime Aubin (2B-2A) Charles Dulac-Simard (2B) Justin Bélanger (2B) Maxime Lévesque (1B-2A) Alexandre Roy (1B-1A) Charles Bety (2B-1A) Greg Gauthier (1B) Michael Laplante (1B)



Match de samedi



La série se transportait du côté du domicile du Plastique Moore, samedi soir. Les deux équipes disputaient la sixième rencontre de la série. Lors du premier vingt, les Mariverains inscrivent le premier but du match. Félix-Antoine Chabot en est l’auteur.



En deuxième période, Saint-Damien crée l’égalité, grâce à un but d’Alexandre Roy. À la mi-période, les deux équipes inscrivent un filet, de part et d’autre, maintenant l’égalité entre elles.

Au troisième vingt, le Giovannina marque une nouvelle fois, grâce à Charles Bety. L’équipe mariveraine remporte le match 3-2, portant la série à 3 à 3. Une septième rencontre allait donc déterminer le vainqueur de la série.

Marqueurs pour Sainte-Marie Marqueurs pour Saint-Damien Yannick Drouin (1B-1A) Félix-Antoine Chabot (1B) Charles Bety (1B) Alexandre Roy (1B-1A) Philippe Royer (1B)



Septième rencontre déterminante



Dimanche soir avait lieu le match décisif de cette série entre Sainte-Marie et Saint-Damien, à Sainte-Marie. Lors de la première période, le Giovannina prend une confortable avance en marquant trois buts d’affilée.



Au deuxième vingt, ils ont poursuivi de plus belle, lorsque Maxime Cliche inscrit un quatrième but pour les siens, sur une aide de David Allen. Mais le Plastique Moore a répliqué en comptant deux buts réduisant ainsi l’écart. Le Giovannina porte toutefois la marque à 5-2, lorsque l’équipe marque de nouveau. Le Plastique Moore a terminé la période en inscrivant un troisième but.

En troisième période, les buts continuent de déferler du côté de Sainte-Marie, lorsque l’équipe marque trois buts sans riposte. Le Giovannina a clos la rencontre, et la série, en remportant le match 8-3. Le Giovannina se retrouve gagnant de la division Ouest.

Marqueurs pour Saint-Damien Marqueurs pour Sainte-Marie Maxime Aubin (1B-1A) Ian Chabot (1B) Maxime Lévesque (1B) Maxime Cliche (3B-1A) Samuel Landry (2B-1A) Félix-Antoine Chabot (1B-1A) David Allen (1B-1A) Charles Bety (1B-1A)

Les étoiles de la semaine

Charles Bety du Giovannina a été nommé première étoile de la semaine, alors que Jean-Daniel Gauthier du Décor Mercier de Montmagny et Pier-Luc Pelletier des Seigneurs de La Pocatière ont obtenu respectivement la deuxième ainsi que la troisième étoile.