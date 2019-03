Une récolte de médaille pour l'équipe de snowboard cross du Mont-Orignal

Le 16 et 17 mars dernier, à la montagne de Ski Bromont avaient lieu les dernières courses du circuit Coupe Québec en snowboard cross. L’équipe du Mont-Orignal est revenue avec plusieurs médailles.

Résultats

Jonathan Poulin, 16 ans de Lac-Etchemin revient avec une 1re place et une médaille d’argent dans la catégorie Open homme. Au cumulatif de toute la saison, il a terminé 1er.

Dans la même catégorie, Yohan Loic Ménard, 17 ans de Montréal a décroché la 2e place pour la course du dimanche.

Félix-Antoine Paradis de Montréal a obtenu une 1re position pour la course du samedi.

Chez les garçons de 12 à 14 ans, Marc-Antoine Poulin, 13 ans de Lac-Etchemin est revenu avec deux médailles de bronze. Au classement provincial au Québec, il a récolté une 3e place.

Arnaud Lucas Ménard, 14 ans de Montréal 9e et 19e place, Benjamin Jacques, 14 ans de Lac Drolet 10e et 9e place, Olivier Gagné, 13 ans de Lac-Etchemin 12e et 11e position, Jacob Lebel, 12 ans de Sainte-Marie 11e et 12e place, Théo Jacques 21e et 6e place.

Chez les filles 12 à 14 ans, Billie Tremblay, 12 ans de Québec a obtenu une 3e et une 2e place.

Arianne Gallant, 13 ans de St-Lambert-de-Lauzon est revenue avec une médaille d’or et une 3e place. Notons que Billie Tremblay a terminé au 1er rang pour le classement provincial de la saison de snowboard cross et qu’Arianne Gallant a terminé à la 2e place.

Finalement, chez les 11 ans et moins, Tristan Gagnon, 10 ans de Saint-Georges de Beauce est reparti avec deux médailles d’argent et une 3e place au classement provincial de la saison de snowboard cross chez les moins de 11 ans.