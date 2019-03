Une belle réussite pour la journée portes ouvertes de l’ARSM

C’est ce dimanche 24 mars qu’avait lieu la journée portes ouvertes de l’Association de ringuette de Sainte-Marie (ARSM). Cette journée se déroulait donc au Centre Caztel, de 10 h 00 à 10 h 50.

Journée portes ouvertes

Tout avait été mis en place par les organisateurs pour que les filles de 4 ans et plus découvrent ce qu’est la ringuette.

Ce sont 35 filles provenant de Sainte-Marie et des municipalités avoisinantes qui se sont présentées lors de cette journée. Plusieurs parents bénévoles et des joueuses des Valkyries ont chaussé les patins pour l’occasion pour les accueillir et les diriger.

Cette journée fut une belle réussite pour sensibiliser les éventuelles joueuses à ce sport de glace. Les parents étaient motivés et les sourires se faisaient à profusion.

Des nouvelles de l’équipe benjamine A

L’équipe benjamine A a bien rivalisé durant la fin de semaine du 22 au 24 mars, lors des Provinciaux de ringuette. L’équipe avait la chance d’affronter les meilleures équipes de sa catégorie.

Quant à l’équipe intermédiaire, celle-ci s’est rendue jusqu’en demi-finale lors du tournoi de Montréal-Nord, durant cette même fin de semaine. Même si les athlètes jouaient à effectif réduit, celles-ci ont excellé.

Une saison hors du commun pour Abygaël Carrier



La joueuse de catégorie benjamine A, Abygaël Carrier, a connu, quant à elle, une saison hors du commun. L’Association tenait d’ailleurs à la féliciter.

La joueuse a notamment été sélectionnée pour faire partie de l’équipe Chaudières-Appalaches aux Jeux du Québec. Abygaël Carrier a également été nommée comme « Meilleure défenseure au Québec dans la catégorie Benjamine A pour la saison 2018-19 ».

Cette dernière a été reconnue à ce titre par les entraineurs des 12 équipes benjamine A du Québec, cette fin de semaine, lors de la dernière partie disputée avec son équipe aux Provinciaux.

Quant à Léa Fortin, celle-ci prendra part aux Championnats de l'Est avec l'équipe junior AA, ce qui représente une belle reconnaissance de ses efforts, pour elle. L’Association souhaite la meilleure des chances à la joueuse qui fait également partie de l’équipe benjamine A.