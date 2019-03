Inscriptions 2019 au Club Cycliste de Beauce Vachon Subaru

Les inscriptions pour le Club Cycliste de Beauce Vachon Subaru auront lieu le samedi 30 mars à l’Usine Rocky Rocky Mountain (procycle) à Saint-Georges de 9h à midi.

Le club est ouvert aux enfants de 6 à 17 ans en vélo de route et de montagne, tant au niveau compétitif que récréatif. Les parents sont également invités à s’inscrire et accompagner leurs enfants sur la route.

Les horaires

Les entraînements du « volet route » se dérouleront les mardis et les jeudis soirs en plus des samedis matin.Tandis que ceux du « volet montagne » auront lieu les lundis et mercredis soirs.

Les avantages de faire partie du club

Les groupes sont composés de personnes de tous les âges et de tous les niveaux. Ainsi, les adultes pourront se mettre en forme et apprendre en même temps que leurs enfants à rouler de manière sécuritaire et à entretenir leur vélo par une équipe d’entraîneurs. Également, tous les membres sont couverts par une assurance supplémentaire de la FQSC en cas d’accident.

Vous pourrez louer un vélo de route pour l’été à votre enfant qui chaque saison risque de grandir.

Plus d’informations

Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter Jimmy Rancourt au 418-230-8750.

Vous pouvez visiter le site internet du Club Cycliste de Beauce Vachon Subaru ou envoyer un courriel à l’adresse suivante : info@clubcyclistedebeauce.com

Depuis les trois dernières années, le nombre de membres inscrits au club a doublé démontrant le dynamisme du groupe.