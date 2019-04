Championnat de la LSI : trois équipes des Lynx reconnues championnes en volleyball

Le championnat benjamin féminin et juvénile féminin volleyball se tenait le mercredi 27 mars dernier à la Ligue sportive interscolaire (LSI), et le 20 mars avait lieu celui en benjamin masculin. Lors de ces compétitions, trois équipes des Lynx ont été couronnées championnes.

Benjamin féminin

L’équipe de Claude Thibodeau débutait le championnat avec enthousiasme, mercredi, alors que celle-ci avait terminé 3e au classement général sur 12 équipes.

Les Lynx ont commencé cette compétition en force, puisqu’ils affrontaient l’équipe qui se retrouvait en première position de la saison régulière, les Patriotes de la polyvalente Bélanger. La formation a gagné le premier set 26-24. Mais les Patriotes ont donné la réplique en remportant le deuxième set au compte de 25-16.

Jouer de façon inspirée a sûrement donné un coup de pouce aux Lynx. L’équipe a remporté leurs deux sets face aux Dragons de la polyvalente Saint-Georges par le pointage de 25-18 et de 25-15.

En demi-finale, les Lynx se sont opposés par la suite aux Carcajous de la polyvalente des Abénaquis, qui ont terminé en deuxième position en saison régulière. Ayant disputé un match sans faille, la formation benjamine a réussi à atteindre la grande finale avec des victoires de 25-8 et de 25-16.

L’équipe avait l’occasion de rivaliser de nouveau avec les Patriotes lors de la grande finale. Les joueuses ont bien performé et ont remporté les grands honneurs de ce championnat, grâce à des gains de 25-13 et 25-18.

Quant à l’équipe # 2 des Lynx benjamin féminin, entraînée aussi par monsieur Thibodeau, celle-ci a subi la défaite en finale consolation dans la division 2.

Juvénile féminin

Les Lynx juvénile féminin avait terminé en première position du classement général avec une fiche de 28 victoires et 2 défaites. C’est pourquoi l’entraîneuse Sophie Dallaire avait de grandes attentes pour son équipe lors de ce championnat. Ce sont les quatre premières positions qui s’affrontaient dans un tournoi à la ronde. Les deux meilleures équipes classées se mesuraient l’une à l’autre en grande finale pour mettre la main sur la bannière et la médaille d’or.

Face à l’équipe ayant terminé à la deuxième position du classement général, les Faucons de la polyvalente Saint-François, les Lynx ont très bien fait. L’équipe a remporté la partie en deux sets avec des résultats de 25-19 et 25-9.

La formation a poursuivi sur sa lancée, puisque celle-ci a gagné la partie face aux Dragons de la polyvalente Saint-Georges au compte de 25-17 et de 25-17.

Les Lynx avaient alors pratiquement une fiche parfaite. Alors que l’équipe a vaincu les Patriotes au premier set par le compte de 25-17, la formation de la polyvalente Bélanger a surpris ses adversaires en obtenant la victoire, lors du deuxième set, par la marque de 25-22.

Grâce à une fiche de cinq victoires et une défaite en ronde préliminaire, les Lynx ont réussi à se frayer un chemin jusqu’à la grande finale. Face aux Dragons de la polyvalente Saint-Georges, les Lynx ont obtenu des victoires de 25-18 et 25-23. L’équipe a ainsi remporté le championnat et se sont vues remettre la médaille d’or et la bannière d’équipe championne.

Sophie Dallaire était très heureuse et fière de ses filles qui ont connu une excellente saison.

Benjamin masculin

L’équipe des Lynx benjamin masculin, entraînés par Justine Drouin et Laurie Doyon, ont pour leur part obtenu la bannière division 2 lors du championnat de la LSI. Le championnat se déroulait le 20 mars dernier. Les joueurs ont fait preuve d’enthousiasme et ont effectué un travail d’équipe sans relâche.

C’est ainsi que les Lynx, pour le grand plaisir de leurs entraîneuses, ont vaincu les Cyclones de la polyvalente des Appalaches au compte de 25-15 et de 25-23 lors de la grande finale.