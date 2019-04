Championnat mondial féminin de l’IIHF : défaite du Canada 3-2 face aux États-Unis

Dans le cadre du Championnat mondial féminin de l’IIHF qui se déroule à Espoo, en Finlande, l’équipe du Canada poursuivait la ronde préliminaire en affrontant les États-Unis. Le match avait lieu hier au Metro Areena, à 12 h 30 HE. La Beaucevilloise, Marie-Philip Poulin, n’a pas participé à cette rencontre.

Marie-Philip Poulin toujours ennuyée par une blessure

Toujours ennuyée par une blessure au genou, Marie-Philip Poulin a raté ce duel avec leurs grandes rivales américaines. Celle-ci ne pourra pas prendre part au Championnat avant d’avoir reçu l’accord des médecins.

Cette blessure au genou remonte au dernier match de la saison des Canadiennes de Montréal dans la LCHF, qui a eu lieu le 24 février dernier.

Déroulement du match

En première période, c’est l’équipe américaine qui s’est inscrit au pointage en premier. Hilary Knight a marqué à 4:03, sur une aide de Dani Cameranesi. Le Canada a répliqué à 11:07, grâce à un but de Sarah Nurse en avantage numérique. Brianne Jenner et Brigette Lacquette ont obtenu des aides sur ce but. Les États-Unis ont toutefois porté la marque à 2-1, quand Kendall Coyne Schofield a réussi à inscrire un but à 18:03, en fin de période.

Au deuxième vingt, l’équipe canadienne n’a pas tardé à s’inscrire de nouveau au pointage, à seulement 1:55. Encore une fois en avantage numérique, c’est la joueuse Brianne Jenner qui a inscrit ce filet, sur des passes de Brigette Lacquette et de Sarah Nurse. Le compte était alors de 2-2. Mais à 14:03, Annie Pankowski marque pour les siens lors d’un avantage numérique. Cayla Barnes a obtenu une aide lors de ce but.

En troisième période, aucun but n’a été marqué. Les États-Unis l’ont donc remporté face à leurs adversaires canadiennes par la marque de 3-2. Avec cette victoire, l'équipe américaine prend le premier rang du groupe A, dans le cadre de ce championnat.

La ronde préliminaire se poursuit

Le Canada poursuivra la ronde préliminaire en début de semaine. L’équipe se mesurera à la Russie lundi et fera face à la Finlande mardi. Les deux matchs auront lieu à 12 h 30 HE.