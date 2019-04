Sept athlètes des Lynx de retour du championnat régional de badminton

Sept athlètes des Lynx de l’École Jésus-Marie de Beauceville ont participé le 7 avril dernier à la finale régionale de Badminton pour les athlètes des écoles secondaires du Réseau du Sport Étudiant du Québec de la région Chaudière-Appalaches (RSEQ-QCA). Elle se tenait au juvénat Notre-Dame et à L’École Marcelle.

Résultats

Cadet double mixte

Tristan Chouinard et Mélodie Morin, médaille d’or.

Le duo a remporté leurs deux premiers affrontements et s’est incliné à leur 3e partie. L’équipe s’est taillée une place en grande finale lors de la demi-finale. Les deux athlètes ont gagné la finale ce qui leur a permis de se classer pour le championnat provincial de badminton division 2 du RSEQ du 26 au 28 avril à Amqui.

Double féminin juvénile

Lydia Morin et Cascendra Poulin, médaille d’argent

L’équipe Morin – Poulin a terminé en finale récoltant une médaille d’argent. L’équipe championne ne pouvant se présenter au championnat provincial, Lydia et Cascendra obtiennent leur laissez-passer pour le championnat provincial de badminton.

Simple Féminin Juvénile

Maude Poulin, médaille de bronze

Maude Poulin participait à son premier championnat au secondaire. Elle s’est inclinée en ronde préliminaire en quatre parties. L’athlète a obtenu une médaille de bronze.

Double Mixte Juvénile

Léa Fortin et Anthony Poirier

Léa Fortin et Anthony Poirier ont eu deux victoires et trois revers, et se sont inclinés en huitième de finale.

Lors de ce championnat, les athlètes représentaient l’Association Sportive des Institutions Privées de la Rive-Sud (ASIP Rive-Sud).