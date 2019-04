Raphaël Lessard se montre déterminé sur le circuit de Bristol

Alors qu’il prenait part au Zombie Auto 150, samedi, sur le circuit du Bristol Motor Speedway, Raphaël Lessard a très bien su tirer son épingle du jeu lors de cette course qui se déroulait sur le demi-mille le plus rapide du monde. Alors que le pilote partait 17e en queue de peloton, sur la grille de départ, celui-ci a réussi à effectuer une remontée jusqu’à une 7e position.

Compte tenu des circonstances de la veille de la course, vendredi, alors qu’il a dû faire face à des avaries mécaniques, le Beauceron a très bien fait.

Essais et qualification de vendredi

Piloter une voiture K&N pour la première fois au Bristol Motor Speedway ne présentait aucun problème pour Raphaël Lessard, en raison de son expérience en Super Late Model et de son adaptabilité démontrée en voiture ARCA et en camionnette de la série NASCAR Gander Outdoors plus tôt cette saison.

Lors des essais et de la qualification de vendredi, Raphaël Lessard n’a cependant pas pu déployer son plein potentiel durant ceux-ci.



La voiture souffrait d’un sous-virage sérieux en attaquant les virages 1 et 3, et de survirage en sortie des virages 2 et 4, ce qui ralentissait la voiture sur les droits, un problème coûteux sur cette piste serrée. Selon le pilote, le moteur manquait de puissance en accélération par rapport à la concurrence, de quoi compliquer encore plus son pilotage.

Jour de course

Le samedi 6 avril, jour de la course, l’équipe Bill McAnally Racing (BMR) a procédé à quelques réglages mineurs dans les limites des règlements de la série K&N Pro East. Et à la suite d’une pénalité décernée à l’équipe, Raphaël Lessard a dû en plus partir dernier.

Durant la course, celui-ci s’est toutefois montré déterminé, comme à son habitude, afin d’aller chercher le maximum de sa voiture. Les dépassements se sont enchaînés au fil des deux premières étapes.

« J’ai poussé à 200 % d’un bout à l’autre, cherchant toujours à trouver des trajectoires rapides en haut, au milieu comme au bas de la piste alors que les conditions changeaient et que je tirais de plus en plus de vitesse de la voiture », a déclaré le jeune pilote après la course.

Raphaël Lessard gagne de l’efficacité en piste, faisant en sorte d’aller chercher le plein potentiel de sa voiture, sans endommager la machine.

Fier de sa performance, le Beauceron croit qu’au terme de ces 150 tours de piste, il a acquis de l’expérience qui l’aidera pour l’épreuve de camionnettes NASCAR Gander Outdoors le 15 août prochain.

« L’évolution des trajectoires, comment faire réagir une voiture plus lourde, gérer l’usage des freins et l’usure des pneus, maximiser les performances d’un moteur ayant moins de puissance, ne pas perdre de temps à se faufiler à travers une circulation dense sur une petite piste, doubler en haut dans les virages alors que tout le monde roule en bas pour bloquer. J’ai vécu une journée satisfaisante et importante pour moi en préparation pour ma course en camionnettes ici dans quelques mois », a conclu le pilote.

Le circuit du Bristol Motor Speedway est l’un des plus difficiles à piloter et ne laisse aucune place à l’erreur, ce qui rend la performance de Raphaël Lessard plus impressionnante encore. En plus du tracé qui ne permet pas aux mains et aux avants-bras de se décontracter, les pilotes se retrouvent toujours dans une circulation dense qui complique les dépassements.

Retour en piste



La prochaine course de Raphaël Lessard se déroulera le 3 mai prochain, sur le circuit de Dover International Speedway. Il prendra part à une course en camionnette de la série NASCAR Gander Outdoors avec l’équipe de Kyle Busch Motorsports (KBM).