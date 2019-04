La programmation printemps-été des Samedis d’bouger est enfin dévoilée

Le 28 mars dernier, le comité organisateur des Samedis d’bouger Bellechasse-Etchemins a dévoilé sa programmation printemps-été 2019. Les Samedis d’bouger propose à la population des activités en plein air gratuites et une programmation diversifiée qui saura rejoindre les intérêts de tous.

Des activités variées, de même que des incontournables des années précédentes feront partie de cette programmation, en plus de plusieurs nouveautés qui s’y ajouteront. De la randonnée pédestre au vélo, en passant par le volleyball de plage et une course à obstacles familiale, il y aura des activités pour tous les goûts.

L’objectif des Samedis d’bouger est de permettre à la population des MRC de Bellechasse et des Etchemins de partager le plaisir de bouger en vivant des activités diversifiées tout en découvrant les attraits et les différentes infrastructures du territoire. Comme pour les années précédentes, toutes les activités continueront de se dérouler le samedi.

Programmation printemps-été 2019

Dans cette édition des Samedis d’bouger, au moins une activité mensuelle est proposée à la population, pour un total de 11 activités. Voici ces activités :

1re sortie du club de course et marche les Terry-Phil, à Saint-Zacharie, le 27 avril;

Marche dans le cadre de Ça marche Doc! , à Saint-Vallier, le 25 mai;

Course à obstacles pour papas et enfants, à Saint-Zacharie, le 1er juin;

Marche sur la grève, à Saint-Vallier, le 1er juin;

Volleyball de plage amical, à Saint-Nazaire-de-Dorchester, le 29 juin;

Randonnée à vélo sur la piste cyclable, à Sainte-Claire, le 6 juillet;

Marche et rallye nature au sentier du Lac Caribou, à Lac-Etchemin, le 10 août;

Volleyball de plage amical, à Saint-Nazaire-de-Dorchester, le 17 août;

Marche familiale ou jogging dans le sentier Probiski, à Saint-Prosper, le 7 septembre;

Marche en montagne au Sentier de la Tour à Gervais, à Sainte-Sabine, le 14 septembre;

Marche des Pères trappistes, à Sainte-Justine, le 28 septembre.

Une programmation présentant les dates ainsi que le détail de chaque activité sera distribuée sur le territoire des deux MRC. Elle sera aussi téléchargeable à l'adresse www.toursimeetchemins.qc.ca, à www.tourisme-bellechasse.com ainsi que sur les sites Internet des différents partenaires.

Informations supplémentaires

Pour toute information, le public est invité à joindre les responsables des activités mentionnées dans la programmation ou de communiquer avec l’une des deux conseillères Viactive, soit Émilie Doyon, d’Entraide Solidarité Bellechasse au 418 883-3699 ou Marjorie Carrier, de Nouvel Essor dans les Etchemins, au 418 383-5252, poste 2.