Samuel Charland peut aspirer au titre de champion

Lorsque Samuel Charland a remporté sa séance de qualification le 1er septembre dernier alors qu'il en était à sa première participation avec sa voiture LMS sur le circuit de Montmagny, il a défié ceux qui le croyaient uniquement performant sur le circuit de l'Autodrome Chaudière, lui qui participait alors à son deuxième championnat en Late Model à Vallée-Jonction.

Malheureusement, alors qu'il effectuait une brillante course, il a été impliqué dans un accident majeur qui a mis fin de façon abrupte à sa course. L’équipe a tout de même terminé au 1er rang du championnat Nascar LMS de l’Autodrome Chaudière prenant part au dernier programme avec leur 2e voiture.

Kenny Thériault, propriétaire de l’Autodrome Montmagny ne s’est pas lancé dans l’aventure les yeux fermés; plusieurs pilotes et propriétaires ont été consultés afin de monter un projet à l’image de ceux-ci.

« Ça été un plaisir de voir se concrétiser ce projet lorsque l’Autodrome Montmagny a annoncé un calendrier de 6 courses en plus des bourses plus qu’alléchantes », a affirmé Charland.

Une piste où le pilote de la voiture #41 Samuel Charland a connu du succès entres autres à sa dernière saison en Sportsman Québec alors qu’il a remporté le titre de M. Montmagny. Une piste qui, pour lui, a beaucoup de potentiel et où le personnel fait tout en son pouvoir pour satisfaire les pilotes et les fans.



2019 : une saison de défis



La saison 2019 apportera encore une fois son lot de défis à l’équipe Sam Charland Motorsport, avec pas moins de 17 courses LMS dont les 6 du championnat de Montmagny en plus de 15 courses sur terre battue.

Il débutera la saison avec une nouvelle voiture, mais aussi avec un nouveau partenaire qui sera annoncé sous peu et qui lui permettra de développer la voiture et ainsi se battre avec les meilleurs. Charland ne prétend pas être le meilleur, mais il désire compétitionner avec les meilleurs.

Pour lui, les 6 courses seront une belle année d’apprentissage et le pilote désire que le spectacle soit digne de la classe LMS que M. Thériault et son équipe ont développée.