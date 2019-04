158 000 $ en bourses remis à 49 étudiants-athlètes pour la 3e édition du Défi 808 Bonneville

Le 25 avril dernier, M. Dany Bonneville, président-fondateur du Défi 808 Bonneville, a lancé la 3e édition du Défi 808 Bonneville qui aura lieu les 13 et 14 septembre prochains à Mont-Tremblant.

Présenté par Fenplast et Lowe’s Canada en collaboration avec Samson Groupe Conseil, le Défi 808 Bonneville sera, pour une 3e année consécutive, au profit de la Fondation de l’athlète d’excellence du Québec (FAEQ). D’ailleurs, la FAEQ en a profité pour remettre pas moins de 158 000 $ en bourses individuelles à 49 étudiants-athlètes fort prometteurs à la suite des profits de la 2e édition.

« Je suis très heureux, fier et ému de voir qu’en l’espace de deux ans seulement, nous sommes en mesure de remettre près de 160 000 $ en bourses. Ça faisait longtemps que je voulais organiser un défi d'ultracyclisme à Mont-Tremblant, mais ça prenait les bonnes personnes autour de la table pour concrétiser ce projet. Je suis vite tombé en amour avec la Fondation de l’athlète d’excellence lors d'une remise de bourses à laquelle j’avais été invité », a indiqué Dany Bonneville.

M. Claude Chagnon, président de la Fondation de l’athlète d’excellence, s’est dit très heureux, pour sa part, de faire de nouveau équipe avec M. Bonneville pour cette 3e édition du Défi 808 Bonneville.

« Les deux premières éditions nous ont permis d’offrir aux cyclistes une expérience unique, valorisante, stimulante et inspirante. Plusieurs entreprises et participants se sont alors engagés avec rigueur et conviction dans la levée de fonds, ce qui nous permet aujourd’hui d’appuyer financièrement pas moins de 49 étudiants-athlètes », a mentionné ce dernier.

Éliot Grondin, récipiendaire d’une bourse



L’athlète en snowboard cross de Sainte-Marie, Éliot Grondin, fait partie des 49 récipiendaires d’une bourse. Celui-ci a ainsi reçu 4000 $ au total en guise de soutien. L’athlète n’était toutefois pas présent lors de cette remise.



Comme il en a fait mention sur sa page Facebook, l’athlète était très heureux de recevoir cette bourse.







« C’est un grand honneur d’avoir obtenu une bourse de soutien et je vais définitivement continuer à performer dans mon sport, dans mes études et à m’impliquer au sein de ma communauté », a-t-il affirmé.

Nouveautés en 2019

Le Défi 808 Bonneville se démarquera à nouveau cette année par sa boucle unique de 404 km, avec le Centre de villégiature de Tremblant comme point central, où les cyclistes de tous les niveaux pourront relever un défi entre 100 km et 808 km, en solo ou en équipe de deux ou de quatre. Deux nouvelles distances ont été ajoutées soit la boucle Nordet de 115 km et le combo de 240 km qui comprend les deux boucles sur deux jours (boucle Arundel et boucle Nordet). Le nouveau Salon Planète Courrier promet aussi d’en mettre plein la vue avec son band de musique et de faire de ce défi sportif un moment des plus festifs.

Des partenaires et des participants engagés

Dix-sept partenaires ou participants ont pu remettre leurs bourses soit Industries Bonneville (16 bourses), Cogeco Média (10), Fenplast (4), Lowe’s Canada (3), Samson Groupe Conseil (3), Pierre Dubé & Kathleen Fortin (2), Albi Volvo Ste-Agathe (1), Groupe ADF (1), La Presse (1), Lefebvre & Benoit (1), NOWA (1), Projet Chic Shack (1), SS Lacasse (1), Stelpro (1), Team Boscus (1), Toitures Hogue (1) et Trek Coaching Financier (1).

Différents défis offerts en septembre prochain

Voici les différents défis qui seront offerts les vendredi 13 et samedi 14 septembre prochains :

Boucle de 125 km Arundel : vendredi seulement

Boucle de 115 km Nordet: samedi seulement

Combo de 240 km : vendredi et samedi, de jour seulement

202 km : en solo ou en équipe de 2 : vendredi ou samedi

404 km : en solo, en équipe de 2 ou de 4 (option de jour seulement ou sur 24 heures)

808 km : en solo, en équipe de 2 ou de 4 (en continu)