Les 27 et 28 avril, Tennis Beauce recevait la Coupe Junior Banque Nationale. Plus de 70 joueurs provenant de toutes les régions du Québec et de l’Ontario étaient présents. La meilleure performance du club de Saint-Georges est celle de Rosalie Carrier-Dulac.

Résultats

Filles 18 ans :

Rosalie Carrier-Dulac de Saint-Georges a atteint la grande finale.

Au 1er tour, elle a gagné contre Katalina Leal-Suarez de Québec (6-2)(6-2)

En ½ finale, victoire devant Alizée Poulin de Beauceville (7-5)(3-6)(6-3)

En finale, elle s’est inclinée devant Marilou Côté de Québec (5-7)(6-4)(1-6)

Annabelle Williams de Saint-Georges s’est inclinée en ½ finale devant Marilou Côté.

Britany Daigle de Notre-Dame-des-Pins a terminé le tournoi au 2e tour contre Alizée Poulin.

Garçons 12 ans :

La meilleure performance revient à Alexandre Turcotte de Saint-Georges. En quart de finale, dans la catégorie 12 ans, il a gagné contre le 2e favori de la compétition, Adam Patry de Québec (7-6)(6-4)

Par la suite, il a terminé en ½ finale contre Justin Montpetit de Montréal (3-6)(1-6)

Également dans cette catégorie Jack Williams de Saint-Georges et Émile Laflamme de Notre-Dame-des-Pins ont remporté le 1er tour pour perdre en ¼ de finale par la suite.

Filles 12 ans :

Julia Blanchette et Catherine Rodrigue de Saint-Georges se sont inclinées au 1er tour de la compétition.

Filles 14 ans :

Caroline Williams de Saint-Georges a perdu au 1er tour.

Garçons 14 ans :

William Lamontagne de Saint-Georges a remporté son 1er match, mais son parcours s’est terminé en ¼ de finale devant le 1er favori.

Samuel Rodrigue de Saint-Georges a terminé au 1er tour

Circuit Futures Stars

Tennis Beauce présentait simultanément le Circuit Futures Stars le dimanche 28 avril.

Koralie Drouin de Saint-Simon des Mines et Élie-Anna Rodrigue de Beauceville y participaient.

Élie-Anna a terminé au 5e rang et Koralie au 6e rang.

Gala des Champions

Tennis Beauce présentera son Gala des Champions le samedi 4 mai de 9h30 à 11h. Par la suite en après-midi et dimanche matin, une rencontre interclubs avec Rimouski aura lieu. Une vingtaine de joueurs prendront part à cette rencontre.