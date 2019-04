Les Lynx M15 majeur et M17 majeur terminent la saison champions

La 5e édition de la Classique de hockey scolaire du Québec se déroulait du 24 au 28 avril à Granby. Les équipes des Lynx M13 majeur, M14, M15 majeur et M17 majeur étaient présents et ont remporté deux bannières de champions.

M17

Les Lynx M17 a remporté ses cinq parties. Grâce aux victoires, l’équipe est repartie avec la bannière de champions et la médaille d’or de la catégorie M17 majeur. Six membres étaient finissants et terminent le programme de la LPHS d’une belle façon.

En fin de partie de la finale, l’entraîneur, Pierre Poulin, a mis sur la patinoire tous les finissants (5 joueurs et le gardien de but) pour terminer la rencontre. Xavier Samuel, autre gardien de but, avait demandé à l’entraîneur d’inverser la présence des gardiens de but en demi-finale et en grande finale afin de laisser Mathis Blanchette, finissant, garder les buts pour une finale pour la première fois de la saison.

M15

Les joueurs des Lynx M15 majeur ont quitté Granby avec la médaille d’or au cou et ils rapportent la bannière des champions de cette Classique de hockey scolaire du Québec.

Lors de la première partie du tournoi, l’équipe de Raymond Delarosbil a perdu, mais les quatre parties suivantes ont été victorieuses.

M14

L’équipe de Stéphane Boutin a remporté la première partie du tournoi. Lors de la 2e rencontre, leurs adversaires ont gagné 5-0 ce qui a mis les Lynx en 3e position au classement général. Les Lynx ont été éliminés à leur 3e rencontre.

M13

L’équipe de Steve Gosselin ont connu une première défaire à la première partie. La deuxième partie s’est jouée contre les Faucons de la Polyvalente Saint-François. Les Lynx ont remporté 8-1. Grâce à cette victoire, les Lynx se sont retrouvés au 6e rang du classement général. À la troisième rencontre, l’équipe a été éliminée à seulement 1-0.