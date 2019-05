Un deuxième championnat provincial consécutif pour les Dragons juvéniles

Les Dragons juvéniles ont réalisé un parcours sans faute lors du Championnat provincial de hockey juvénile de division 2 du RSEQ qui se tenait les 26, 27 et 28 avril derniers. L’événement qui se déroulait au Pavillon de la jeunesse de Québec réunissait les huit meilleures équipes de la province.

Les Dragons ont ainsi vaincu coup sur coup le Collège Esther-Blondin au compte de 3-2 et l’école Cap-Jeunesse, par la marque de 2-1 en fusillade, en préliminaire.

En quart de finale, ils ont remporté leur duel contre l’école Curé-Mercure de Mont-Tremblant au compte de 8-2 pour se retrouver en demi-finale face au Noir et Or de Mortagne. Les Dragons sont ressortis vainqueurs de cette partie chaudement disputée. Ceux-ci ont gagné 5-4 face à l’équipe du Noir et Or.

En grande finale, les Beaucerons devaient à nouveau se mesurer aux Couguars de Cap-Jeunesse. Ce match serré s’est déroulé de manière enlevante, puisqu’au terme de la deuxième période, le pointage était toujours 0-0. Au retour du vestiaire, les cracheurs de feu ont pris le match en contrôle. Ils ont compté trois buts sans riposte avant d’en ajouter un 4e dans un filet désert. La marque finale a été de 4-0 en faveur des Dragons.

La formation gagne donc un 2e titre de champions provinciaux en deux ans d’existence pour le programme des Dragons hockey de la polyvalente Saint-Georges en juvénile division 2 du RSEQ.

Dragons cadets

Les Dragons cadets prenaient part aussi aux championnats provinciaux du côté de Loretteville. Ils ont d’abord perdu leurs deux premiers matchs avant de causer une surprise en éliminant le Collège Esther-Blondin. Les Dragons ont ainsi gagné par la marque de 9-5 face à l’une des équipes favorites du tournoi. Ils se qualifiaient par la même occasion pour la demi-finale.



Lors de celle-ci, les Beaucerons ont subi un revers de 5-1 face à l’école Jacques-Leber. Les représentants de la PSG ont conclu leur saison par une défaite de 6-2 dans le match de la médaille de bronze face au Collège l’Assomption. Mais au final, les Dragons ont obtenu une excellente 4e position provinciale.