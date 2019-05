Joshua Roy classé au premier rang des espoirs de la LHJMQ

Mercredi le 8 mai, la liste finale de la séance de sélection de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), qui aura lieu le 8 juin prochain au Centre Vidéotron, a été dévoilée par Claude Bouchard et son équipe de recruteurs du Centre de soutien au recrutement (CSR). Pour la toute première fois de son histoire, un ancien joueur issu du programme des Élites Beauce-Appalaches, Joshua Roy, se classe au tout premier rang des espoirs de la LHJMQ.



Le directeur du Centre de soutien au recrutement a indiqué que Joshua possède des qualités offensives que très peu de joueurs de son âge possèdent. Il est un fabricant de jeu incroyable et possède une très bonne vision, ce qui l’aide à repérer ses coéquipiers, et ce, peu importe leur position en zone offensive.



Il a une bonne capacité à marquer des buts, puisqu’il possède un tir précis et déstabilisant pour le gardien adverse. Il sait être présent dans les moments importants et il a la capacité de faire la différence.



Olivier Nadeau



Un autre joueur issu du programme, Olivier Nadeau, se retrouve non loin derrière. Celui-ci est répertorié au 7e échelon en vue de la séance de sélection.



Nadeau est un attaquant de puissance de 6 pieds 1 pouce et de 200 livres. Avec les Chevaliers de Lévis en saison régulière, il a été en mesure de récolter 21 buts et 31 passes pour un total de 52 points en 31 matchs, lui qui a raté une dizaine de parties en raison de blessures.



Se situant au 9e rang des pointeurs du circuit Baillargé, tout comme son coéquipier Joshua Roy, il a aidé l’équipe du Québec à remporter une première médaille d’or en 32 ans aux Jeux du Canada en février dernier.



Dylan Champagne



Au 42e rang, on retrouve un autre produit des Élites ayant évolué au niveau Midget AAA cette saison, soit Dylan Champagne de Saint-Honoré. Dylan est un joueur de centre avec un excellent coup de patin qui excelle dans les deux sens de la patinoire.



Le joueur a conclu sa saison régulière avec un total de 5 buts, 12 passes en 41 parties de saison régulière. Il a également participé au défi d’excellence Gatorade qui se déroulait du 25 au 28 avril dernier à Boisbriand. Ce défi regroupait les 40 meilleurs espoirs québécois en vue du repêchage LHJMQ du 8 juin prochain.



Autres joueurs répertoriés



Un grand total de 10 joueurs ayant évolué sous les ordres de Simon Larouche, au niveau Midget Espoir cette saison, sont également répertoriés par le Centre de soutien au recrutement.



Ces joueurs sont les gardiens de buts Anthony Annen et William Gagné; les attaquants Jovan Audet, Antoine Cloutier, Elliot Dutil, Louis Nadeau, Jean-Raphaël Roy et Félix Tanguay; de même que les défenseurs Thomas Leclerc et Marc-Olivier Labbé. Les amateurs de hockey sont attendus en grand nombre le 8 juin prochain à compter de 10 h 00 am au Centre Vidéotron. L’admission générale est gratuite pour tous.