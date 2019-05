Les équipes de l’Ascalon de Saint-Georges reprennent leurs activités

Le début du mois de mai signifie que les équipes de soccer de l’Ascalon de Saint-Georges (ASMSG) sont prêtes à reprendre leurs activités sur le terrain.

Au niveau du soccer compétitif, les camps de formation des différentes équipes se sont déroulés après la période de la relâche scolaire.



Il y a deux semaines, celles-ci ont repris les pratiques hebdomadaires et sont disposées à débuter les différents championnats de soccer.



Cette année, l’Ascalon de Saint-Georges présente un total de 16 équipes qui se détaillent comme suit :



• Mini-Ascalon M, entraîneurs : Luc Parenteau, Guillaume Fortier, Isabelle Poulin

• Mini-Ascalon F, entraîneur : Ophélie Génier

• Ascalon U9F-A d2, entraîneurs : Philippe Boucher, Annie Thériault

• Ascalon U9M-A d2, entraîneur : Antonio D'Amico

• Ascalon U10F-A d2, entraîneurs : Daniel Lachance, Mélanie Dupuis

• Ascalon U10M-A d2, entraîneurs : Keven Gilbert, Marius Poyard

• Ascalon U11F-A d2, entraîneur : Xavier Bouhy

• Ascalon U11M-A d2, entraîneurs : Olivier Bélanger, Michel Fortin

• Ascalon U12F-A d2, entraîneurs : Pierre Poulin, Robin Fecteau, Dave Loubier

• Ascalon U12M-A d2, entraîneur : Alexandre Tran Khanh

• Ascalon U13M-A, entraîneur : Erwan Tatel

• Ascalon U14F-A, entraîneurs : Jérôme Maria, Dave Allaire, Marco Roy

• Ascalon U14M-A, entraîneur : Ché Balmer

• Ascalon U16F-A d1, entraîneur : Xavier Bouhy

• Ascalon U18F-A d2, entraîneurs : Éric Prévost, Jean-Claude Gagné

• Ascalon Senior M-AA d2, entraîneur : Che Balmer

• Responsable de la Ligue de Développement (Mini-Ascalon à U12) : Xavier Bouhy

• Directeur technique : Alfred Picariello



Début des matchs



Les équipes U9 à U12 participent à la Ligue de développement et le début de leurs matchs se fera à compter du 25 mai.



À partir des équipes U13, les équipes prennent part aux championnats de la Ligue de soccer Québec métropolitain (LSQM). Pour ces équipes, les matchs commenceront ce samedi 18 mai.



En ce qui concerne le soccer récréatif, les activités reprendront à partir du lundi 20 mai à raison de deux séances par semaine, les lundis et mercredis, de 17 h 30 à 19 h 30. Ces séances auront lieu sur les terrains synthétiques et naturels de la ville de Saint-Georges.



Les calendriers et compositions des équipes (U4 à U16) seront disponibles sur le site Web de l’Ascalon à l’adresse www.ascalon.club.