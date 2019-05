Compétition à Valcartier : l’escadron 890 de Saint-Georges remporte la 1re position

Deux compétitions régionales de marche militaire avaient lieu à Québec, le samedi 27 avril. Lors de la compétition de Valcartier, l’équipe de drill de l’escadron 890 des cadets de l’air de Saint-Georges s’est très bien distinguée.

L’équipe a ainsi très bien performé, puisqu’elle a remporté la 1re place. En ce qui concerne la compétition de Saint-Malo, les résultats seront connus plus tard.

« C’est remarquable, vu le niveau de difficulté et le haut calibre. D’autant plus que l’équipe du 890 était composée de plusieurs cadets de première année », a mentionné le capitaine Christine Barrette, responsable de l’équipe.

26e revue annuelle



Il sera d’ailleurs possible pour la population de voir l’équipe de drill ainsi que les autres cadets de l’air de l’escadron 890, lors de leur 26e revue annuelle. Celle-ci aura lieu au Centre sportif Lacroix-Dutil, le 25 mai prochain à 13 h 45, et se déroulera sur la glace Manac.



Le programme des cadets est le plus grand programme jeunesse au Canada. Ce genre de compétition stimule et fait bouger les adolescents. Tous les jeunes de 12 à 18 ans, désirant participer gratuitement à des activités dynamiques dans un environnement sécuritaire, peuvent communiquer avec les cadets de l’air au 418-227-1973.