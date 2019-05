Les Condors U16 obtiennent l’argent aux championnats canadiens de volleyball

L’équipe masculine U16 des Condors a livré une superbe performance en sol torontois, alors qu’elle a obtenu la médaille d’argent aux championnats canadiens de volleyball.

L’entraîneur Pierre-Luc Lessard s’est dit fier de son équipe : « Nous avons éliminé des équipes très fortes », a-t-il expliqué au téléphone. Il avait d’ailleurs mentionné en début de semaine qu’il souhaitait voir les Condors monter sur le podium. Rappelons que 48 équipes s’affrontaient dans la 2e division.

Résumé des matchs

En quarts de finale, l’équipe de la Beauce affrontait les Barrie Elites de l’Ontario. Le match s’est avéré serré et s’est terminé en trois manches (12-25, 25-18 et 15-12), ce qui leur a conféré une place en demi-finale contre les joueurs de Kelowna. Ces derniers représentaient des adversaires de taille. Les Condors ont gagné la partie en trois manches ( 20-25, 25-22 et 20-18).

Le match de finale se disputait la même journée contre les Golden Eagles de l’Ontario, mais il s’est malheureusement terminé par une défaite en deux manches (24-26 et 18-25). Il s’agissait de la quatrième rencontre du jour pour les Beaucerons qui commençaient à être un peu fatigués. « Je crois que l’équipe était moins forte que nous, mais ils avaient une bonne stratégie », a expliqué l’entraîneur des Condors.

Les Condors U16 sont, somme toute, satisfaits de ce tournoi et ne reviennent pas les mains vides à la maison.

L’équipe féminine des Condors U16 de Chaudière-Appalaches quitte la région aujourd’hui en direction de Régina pour les championnats canadiens qui se tiendront du 18 au 20 mai.