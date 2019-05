Le Défi Audet la Nuit : une course nocturne pour toute la famille

Ce vendredi 17 mai aura lieu la 4e édition du Défi Audet la Nuit. Cette course de 2 ou 5 km pour toute la famille se déroule dans le noir et invite les gens à porter des accessoires lumineux.

Une course pas comme les autres

L’organisateur Pier-Luc Poulin organise cette activité à Audet en Estrie depuis 4 ans. L’année dernière, 443 personnes avaient participé. L’ambiance se veut festive et a lieu dans les rues du village. Des collations et des surprises attendent les participants à la fin du parcours. Cette course s’éloigne de la compétition et a comme but que petits et grands courent ensemble afin de s’amuser.

Inscriptions

Les inscriptions peuvent se faire en personne à l’épicerie BLR de Audet ou sur internet au www.defiaudetlanuit.com . Un bâton lumineux sera remis à chaque participant et des prix de présences seront distribués.

Tarifs

12 ans et + : 10$

11 ans et - : 5$

Ce jeudi 16 mai, se terminent à 20h les inscriptions au tarif réduit. Par la suite, une augmentation de 2$ va s’ajouter.