Inscriptions à la 4e édition de la Virée des Sables Kia

La quatrième édition de la Virée des Sables Kia sera présentée les 5, 6 et 7 juillet au Parc des Sept-Chutes de Saint-Georges. Le tournoi de volleyball de plage au profit du Club civil des Condors de Chaudière-Appalaches maintient cette année encore son volet jeunesse à sa programmation en plus du volet entreprise et populaire.

« Les volets entreprise (semi-compétitif et participatif) et 3 contre 3 (compétitif et semi-compétitif) sont toujours au programme, mentionne Mélanie Gagné, membre du c.a. du Club civil des Condors de Chaudière-Appalaches. De plus, nous souhaitons avec le maintien du volet jeunesse cette année encore continuer d’initier plus de jeunes à notre sport. La quatrième édition de la Virée des Sables Kia rejoindra donc toute la famille. Tout au long du weekend, l’emphase sera mise sur le plaisir des participants et de leurs accompagnateurs. »

Volet jeunesse

Date : Vendredi, 5 juillet à 12h

Déroulement : Équipes masculines et féminines, 2 joueurs par catégories

Catégories : 14 ans et moins, 16 ans et moins et 18 ans et moins

Coût : 20 $ par joueur

Volet entreprise

Automobile du Boulevard Kia de Notre-Dame-des-Pins demeure le partenaire principal du tournoi. Le samedi sera consacré au volet entreprise, catégories semi-compétitive (4 contre 4) et participative (6 contre 6). Les équipes compétitives et semi-compétitives (3 contre 3) entreront en action le dimanche.

« La Virée des Sables est une activité de financement amusante qui incite les gens à pratiquer l’activité physique de façon compétitive ou participative. Le volet entreprise permet aussi de resserrer les liens avec les collègues de travail», ajoute, Christian Duval, contrôleur de l’entreprise.

La quincaillerie Canac ainsi que la « Bannière Brunet » de Saint-Georges sont encore cette année partenaires de l’événement.

Formule de jeu

Les matchs se dérouleront sur six terrains. Chaque équipe disputera un minimum de trois ou quatre matchs préliminaires de deux manches de 21 points. Arbitres, meneurs de jeu et marqueurs de points veilleront à la bonne marche de la compétition.

Des prix de présence, trophées et bourses seront attribués lors du tournoi. Une cantine sera sur place chaque jour. Un thérapeute s’occupera des courbatures des participants les samedi et dimanche.

Déroulement

Les entreprises peuvent inscrire des équipes dans les catégories semi-compétitive et participative. La catégorie semi-compétitive est réservée aux joueurs des ligues récréatives B et C (aucun joueur collégial ou universitaire). Les matchs opposeront des équipes de quatre joueurs avec deux filles sur le terrain en tout temps. Le coût de l’inscription est fixé à 225 $ par équipe (maximum de 6 joueurs)

La catégorie participative mettra aux prises des équipes de six joueurs (deux filles en tout temps sur le terrain). Elle est ouverte à quiconque désire avoir du plaisir. Les habiletés en volleyball ne sont pas requises puisque la réglementation sera assouplie pour faciliter les échanges. L’inscription est de 275 $ par équipe (maximum de 10 joueurs).

Volet 3 contre 3

La catégorie compétitive (classe féminine et classe masculine) est ouverte aux joueurs et joueuses évoluant dans des ligues séniores de calibre A et B+, collégiales et universitaires.

La catégorie semi-compétitive (classe féminine et classe masculine) est réservée aux joueurs des ligues récréatives de calibre B et C, sans joueur collégial et universitaire.

L’alignement maximal des équipes est de quatre joueurs ou joueuses par équipe. Le coût de l’inscription est fixé à 90 $.

Inscriptions

Les gens qui désirent s’inscrire ou obtenir plus d’information doivent contacter Mélissa Vachon par courriel au melivac@hotmail.com ou au 418-230-6455, sur notre page Facebook : La virée des Sables Kia ou à l’adresse www.lavireedessableskia.com . La date limite pour les inscriptions est le 28 juin 2019.