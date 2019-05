Une nouvelle ligue de flag football fait son apparition à la Cité étudiante de Saint-Georges

Une toute nouvelle ligue de flag football 5 contre 5, sans équipement et sans contact prendra son envol à partir du vendredi 31 mai sur le terrain synthétique de la Cité étudiante de Saint-Georges.



Elle s’adresse aux joueurs et joueuses nés en 2007 et 2008. Il est également possible d’accueillir quelques joueurs de 2009 et si les inscriptions le permettent, l’ajout d’une catégorie sera de mise.

La Ligue de flag football Lacroix (LFFL) se tiendra tous les vendredis de 17 h 30 à 19 h sur les terrains S2 et S3 de la Cité étudiante à partir du 31 mai jusqu’au 19 juillet inclusivement. Ainsi, il y aura 8 semaines d’activités réparties par 6 matchs de saison régulière et deux matchs de séries éliminatoires. À chaque vendredi, il y aura des séances de pratiques entre 17 h 30 et 18 h. Par la suite, il y aura déroulement des matchs entre 18 h et 19 h. Deux demies de 20 minutes non-chronométrées composeront le déroulement de chaque match.

Le responsable de la ligue LFFL va composer les équipes. Un minimum de 6 joueurs et un maximum de 10 joueurs seront choisis par équipe. Sur le terrain, 5 joueurs offensifs vont affronter 5 joueurs défensifs sans équipement. L’offensive aura 4 essais pour faire un touché ou pour dépasser la ligne centrale du terrain qui représente le 1er essai. La défensive sera composé d’un minimum d’un rusher positionné à 7 verges de la ligne de mêlé. Pour l’équipement, les souliers à crampons sont requis (football, soccer, softball ou autres). Le reste de l’équipement est fourni par la ligue soit : flag, cônes et ballon.

Pour procéder à l’inscription des joueurs ou pour de plus amples informations, il suffit de communiquer avec Yannick Lacroix le responsable de la LFFL, par courriel à l'adresse yannick.lacroix@hotmail.com, par téléphone au 418 225-3276 ou de devenir membre sur la page du groupe Facebook LFFL Ligue de flag football Lacroix.