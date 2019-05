La coureuse Chloé Grondin démarre la saison avec une deuxième place

Voir la galerie de photos

La jeune coureuse automobile de Saint-Georges, Chloé Grondin a démarré en grande pompe la saison estivale sur la piste à Granby la fin de semaine dernière.

À lire également: Une nouvelle saison de course pour Chloé Grondin

La pilote de 11 ans a roulé pour la première fois sur une piste de terre battue à la Série canadienne. Lorsqu’ils sont arrivés sur la piste, elle a fait dix tours pour s’habituer. Son père, Tommy Grondin, qui l’accompagne partout était très fier et heureux de la performance de sa fille.

Lors de la première course, elle a réussi à remonter en deuxième position. Lors de la finale, elle est partie troisième et a de nouveau réussi à remonter à la deuxième place.

Dans la catégorie « Slingshot junior », Chloé concourrait contre trois autres compétiteurs qui n’en étaient pas à leur première série.

Préparation

Durant l’hiver, avec l’aide de son père et de leur ami Normand Gilbert, la coureuse a amélioré sa voiture pour la rendre plus performante et a refait tout le design qui la représente mieux.

Prochaines étapes

Selon son père, Chloé est bien partie pour faire une belle saison et ils regardent à faire d’autres courses en plus de celle de la Série canadienne. La prochaine se déroule en juin à Drummondville.