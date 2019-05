332 athlètes-étudiants de la CSBE ont participé à la compétition d’athlétisme

La compétition d’athlétisme annuelle de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin (CSBE) a eu lieu le 16 mai dernier, à la polyvalente de Saint-Georges. Au total, 332 élèves de huit écoles secondaires différentes y ont participé.

Claude Lacasse, Steve Rodrigue, François Lachance et Raymond Mercier et Roger Lachance étaient les organisateurs de l’événement. Ils ont pu compter sur la contribution d’une cinquantaine d’élèves bénévoles et d’enseignants d’autres écoles qui ont notamment agi comme juge d’épreuve ou responsable de délégation.

Gagnantes et gagnants des bannières individuelles

Benjamin masculin : Shawn Parent de la polyvalente des Abénaquis

Cadet masculin : Paul Aldred Kamdem de la polyvalente Benoît-Vachon

Juvénile masculin : Pradel Cavé de la polyvalente Saint-François

Benjamin féminin : Stephanie Dubois-Lemieux de la polyvalente Saint-François

Cadet féminin : Marianne Lacasse de la polyvalente Bélanger

Juvénile féminin : Lyanna Roy de la polyvalente Bélanger

Gagnantes et gagnants des bannières par école