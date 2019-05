La Série Sportsman Québec TEC débarque à l’Autodrome Chaudière Vallée-Jonction

La Série Sportsman Québec TEC s’amènera en Beauce, du côté de l’Autodrome Chaudière Vallée-Jonction, le samedi 1er juin prochain.



Cette série se produira pour une seule fois cette saison à l'Autodrome Chaudière pour un 75 tours de piste. Cette course est inscrite au même programme que le Claude Leclerc 150 qui réunit, quant à lui, les pilotes LMS.

Présence de pilotes locaux

Lors de cette journée, le programme réunira 20 pilotes, dont six recrues, qui seront en compétition lors de cette course.



Il sera ainsi possible de voir en action les pilotes locaux, soit le #40 Sylvain Labbé de Saint-Joseph et le #67 Dominic Jacques de Vallée-Jonction. Le #26 Martin Bisson de Saint-Anges et le #3 Julien Bernier de Sainte-Marie, ancien pilote local de cet ovale, participeront à titre de recrues.

D’autres pilotes, provenant de différentes régions du Québec seront aussi en piste, comme le #08 Maxim Robin de Montmagny et le #94 Marc-André Bergeron de Chicoutimi, qui sont recrues, de même que le #32 Stephan Hardy de Trois-Rivières ou encore le #11 Manuel Harvey de Shawinigan pour ne nommer que ceux-ci. Pour la saison 2019, l’équipe #94 est inscrite à deux pilotes, soit Bergeron et Francis Gagnon.

Un spectacle enlevant l’an dernier

Lors du programme d’ouverture de l’an dernier, les pilotes locaux avaient donné tout un spectacle. À la ligne d’arrivée, la victoire s’était décidée en une fraction de seconde entre Sylvain Labbé et Dominic Jacques.

Les spectateurs peuvent s’attendre à la même chose, encore une fois, lors du programme de samedi.