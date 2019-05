La 3e édition du 24 H Spinning EG HDO au profit du Mariverain Éliot Grondin

La 3e édition du 24 H Spinning EG HDO se tiendra les 19 et 20 octobre prochains au Gym Élite Coach de Sainte-Marie, de midi à midi.

L’événement, qui consiste à pédaler à relais durant 24 heures, a pour but d’amasser des fonds pour la prochaine saison de compétitions de snowboard cross du jeune athlète Éliot Grondin.

Présidence d’honneur

Anaïs Duval et Bryan Fecteau-Berman, de l’entreprise Aura Architecture, agira à titre de présidente d’honneur de l’activité. Quant à M. Normand Hainse de HDO, celui-ci est le partenaire principal de cette 3e édition.

L’objectif de cette édition est d’amasser 30 000 $.

Les besoins d’un jeune athlète

Avec une amélioration fulgurante depuis les dernières années, Éliot Grondin lancera sa saison d’entraînement avec un premier camp à Whisler en juin et juillet. Par la suite, en août et septembre, le jeune homme se déplacera vers un glacier d’entraînement en Argentine.

Quant à la saison des coupes du monde, celle-ci commencera en décembre 2019 pour se continuer jusqu’au printemps suivant. Ayant représenté le Canada aux Jeux olympiques d’hiver de Pyeongchang en 2018, Éliot Grondin poursuit sa route vers le succès.

« Être du groupe de développement de l’équipe canadienne, c’est assumer ses dépenses. Mes frais de déplacements et de subsistance pour les compétitions et les camps d’entraînement totalisent plus de 60 000 $ et encore une fois cette année, je demande l’aide des Beaucerons et des Beauceronnes et je les remercie sincèrement à l’avance pour leur support », a mentionné le jeune athlète.