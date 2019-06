Les Jarrets Noirs de Beauce victorieux contre les Pirates de la Haute-St-Charles

Vendredi soir, les Jarrets Noirs de Beauce n’ont fait qu’une bouchée des Pirates de la Haute-St-Charles en l’emportant par la marque de 18 à 2, au Parc L’Envol. C’est une deuxième manche de dix points, dont trois circuits, qui aura permis à l’équipe d’inscrire cette victoire facile.

Francis Chevalier était le lanceur partant pour l’équipe beauceronne.

Les Jarrets Noirs ont inscrit un point dès la première manche sur un ballon-sacrifice de Félix Pelletier. Yanick Lachance, qui avait soutiré un but sur balles, est celui qui a donné l’avance aux Beaucerons.

Les Pirates ont créé l’égalité à leur tour en bâton sur une erreur en défensive.

Ce sera la seule fois où Haute-St-Charles aura été près des Jarrets Noirs puisque ces derniers ont explosé avec dix points en deuxième manche, dont huit sur des coups de circuit. Tout d’abord, Vincent Vachon a sonné la charge avec une claque de deux points. Puis, Frédéric Parent et Louis-Alexandre Morin ont frappé chacun des circuits de trois points.

Les locaux ont ajouté un deuxième point, mais après deux manches complètes, les Jarrets Noirs avaient déjà une avance titanesque de neuf points.

Il faut attendre en quatrième manche avant de voir de nouveaux points au tableau. Ce sont trois points que les Jarrets Noirs ont ajoutés à leur total. Avec les buts remplis, Louis-Alexandre Morin et Guillaume Drouin ont soutiré des buts sur balles. Yanick Lachance a quant à lui frappé un ballon-sacrifice.

Les Jarrets Noirs termineront leur soirée de travail avec quatre autres points lors de la cinquième manche. En raison de l’écart de plus de dix points, la partie s’est terminée après le tour au bâton des Pirates.

Le lanceur partant, Francis Chevalier a œuvré pendant trois manches. Il a accordé cinq coups sûrs, un but sur balle et a retiré deux frappeurs au bâton. Un point mérité va à sa fiche. Etienne Groleau et Jonathan Dulac se sont ensuite partagé chacun une manche.

L’attaque des Jarrets Noirs a produit onze coups sûrs. Les lanceurs des Pirates ont offert huit buts sur balles, en plus d’atteindre trois frappeurs des Beaucerons.

L’entraîneur-chef Guillaume Drouin était satisfait de la victoire, mais déçu de la perte d’un lanceur.

« Étienne Groleau s’est tordu une cheville sur un jeu en quatrième manche, on parle d’une absence de minimum quatre semaines. Ça fait toujours mal quand une blessure touche à un lanceur », a-t-il admis.

Prochaine partie

Les Jarrets Noirs de Beauce seront de retour en action dès dimanche. Ils seront au Parc du Bon Pasteur pour y affronter les Red Sox de Beauport, à 19h.