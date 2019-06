Plusieurs joueurs de hockey des Lynx au premier rang de la LHPS

Plusieurs joueurs de hockey des Lynx de l’École Jésus-Marie de Beauceville, au sein de la LHPS, ont terminé au premier rang pour les honneurs individuels.

M12 majeur

Le gardien de but, Nathan Poulin, termine la saison 2018-2019 avec la meilleure moyenne de buts alloués avec 2,60 en M12 majeur au sein de la LHPS. En plus de cette excellente moyenne, il termine la saison avec une belle fiche de 13 victoires, 2 défaites en temps régulier et 1 défaite en fusillade. Il sera de retour pour la prochaine saison alors qu’il sera l’un des deux gardiens de but M13 majeur.

M15 majeur

Fabrice Fortin, attaquant, termine au premier rang des marqueurs de la ligue avec une fiche de 26 buts / 22 passes pour 48 points en 26 parties. Grâce à cette performance, Fabrice se verra recevoir un bâton personnalisé de CCM.

Le gardien de but Jacob Pomerleau-Poulin a une fiche parfaite de 15 victoires aucune défaite en autant de parties et il se hisse au premier rang du nombre de victoires à sa position au sein de la LHPS M15 majeur. En plus de son parcours parfait, il se hisse au 3e rang de la meilleure moyenne de buts alloués avec 2,40.

Les deux joueurs iront jouer dans le M18 mineur pour la prochaine saison.

M17 majeur

Frédérik Lefebvre, attaquant, termine au premier rang des marqueurs du M17 majeur au sein de la LHPS avec une fiche de 37 buts / 33 passes pour 70 points en 27 parties. Grâce à cette performance, Frédérik se verra recevoir un bâton personnalisé de CCM.

Raphaël L’Heureux termine au premier rang des marqueurs chez les défenseurs avec une fiche de 11 buts 18 passes pour un total de 29 points.

Mention à Mathieu Grenier qui termine 2e marqueur de la ligue derrière Frédérik Lefebvre avec une fiche de 37 buts et 31 passes pour 68 points en 26 parties.

Les trois joueurs terminent leur parcours avec le M17 majeur.