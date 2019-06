Football : les Dragons juvéniles seront à surveiller l’automne prochain

Du 31 mai au 2 juin derniers, les Dragons juvéniles de la polyvalente de Saint-Georges tenaient leur camp printanier. Tout porte à croire que les Dragons seront encore une équipe à surveiller l’automne prochain.

Au cours de la fin de semaine, les joueurs ont alterné entre pratiques extérieures et rencontres théoriques en classe. Ils ont ainsi eu droit à une bonne dose concentrée de football.

Le camp s’est conclu par la traditionnelle confrontation de type scrimmage entre l’offensive et la défensive. Avec des vétérans et des recrues prometteuses à tous les postes, l’attaque des Dragons sera lourde et devrait compter parmi les meilleures de la ligue. On dénombre peut-être de nombreuses recrues en défensive, mais cette dernière a tout de même bien fait au cours du scrimmage.

Des recrues qui impressionnent

L’entraîneur-chef Carl Dallaire indiquait que le camp de printemps avait été bon encore une fois, cette année.

Selon lui, plusieurs recrues ont impressionné, dont Antoine Quirion sur la ligne offensive, Zachary Roy comme porteur de ballon, Justin Talbot comme receveur, ainsi que Nathan Fortin et Tristan Houle comme demi-défensifs.

« Nous avons eu droit a un bonne confrontation, avec une attaque munis de plusieurs vétérans qui ont bien exhibé leur progression et une défensive jeune qui s’en est bien tirée, alors que quelques vétérans étaient blessés », a-t-il commenté.

Le quart-arrière Thomas Jean et le porteur Alexandre Lessard seront de bons leaders dans l'équipe. Ils ont montré de très belles choses tout au long de la fin de semaine. En camp de sélection avec Team Québec, le receveur Jérémy Gosselin était absent, mais sera lui aussi une pièce importante de l’arsenal offensif des Dragons.

« Bien que très jeune, notre défensive a démontré de belles choses. À l’automne, je suis certain qu’elle saura progresser et s’imposer à chaque semaine. Nos nombreuses recrues seront tout de même en compétition chaque semaine pour obtenir un poste de partant », a ajouté Carl Dallaire.

Il a conclu en disant que ce camp de printemps donnait à tous hâte à l’automne.

« Notre succès dépendra du sérieux que les joueurs mettront à l’entraînement d’ici là », a-t-il dit.

Premières pratiques et premier match

Les premières pratiques des Dragons juvéniles devraient se tenir vers la mi-août et le premier match sera sur la route, le vendredi 6 septembre à 19 h, contre L’Embâcle de Sainte-Marie, qui rejoint la Division 2 cette année.

Le botté d’envoi du premier match local des Dragons se fera le samedi 14 septembre à 13 h, alors que les Dragons recevront les Mustangs de Chicoutimi.

Pour les joueurs intéressés à se joindre aux Dragons, il n’est pas trop tard. Il suffit de contacter l’entraîneur-chef Carl Dallaire au 418 228-8964, poste 4080, ou à carl.dallaire@csbe.qc.ca.