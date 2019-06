Trois pilotes beaucerons sur le podium à l'Autodrome Chaudière

C’est à l’Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction qu’avait lieu, le samedi 1er juin dernier, le deuxième programme de la saison de la Série Sportsman TEC. Les pilotes beaucerons se sont d’ailleurs signalés lors de cette course qui réunissait 19 pilotes dont 5 recrues.

Lors des deux pratiques, le pilote recrue #26 Martin Bisson de Saints-Anges s’est fortement démarqué réalisant les meilleurs temps des deux présences.



À bord de sa Toyota Construction Pierre Bonenfant, le #72 Louis-Philippe Lauzier est sorti vainqueur de la 1re séance de qualifications. La victoire de la 2e qualification est allée au #13 Michael Tremblay, qui a dominé du début à la fin. Celui-ci était par ailleurs commandité par Centurion Fondation. Quant à la victoire de la dernière séance, elle revient au pilote recrue #26 Martin Bisson.



Un excellent spectacle des Beaucerons

Les pilotes de la Série Sportsman Québec TEC ont offert un excellent spectacle aux amateurs présents à la finale, puisque la pole position a été occupée tour à tour par le #26 Martin Bisson, le #40 Sylvain Labbé et le #67 Dominic Jacques. Les trois pilotes beaucerons ont offert de solides dépassements avant que Jacques prenne le devant de la finale.



Rappelons que le pilote de Vallée-Jonction, le #67 Dominic Jacques se devait de remonter le peloton, puisqu’après sa victoire du premier programme, il ne pouvait partir avant la 8e position. C’est d’ailleurs ce qu’il a réalisé avec brio.



Alors qu’il était à bord de sa Toyota Boulevard Lexus-Toyota/Construction, Pierre Turmel-Jacques a eu fort à faire pour prendre les devants et dépasser le #40 Sylvain Labbé et le #26 Martin Bisson. Les deux pilotes n’avaient aucunement l’intention de laisser leurs places. Dès que l’occasion s’est présentée, Dominic Jacques a foncé pour passer le damier en 1re position.



Le #40 Sylvain Labbé de Saint-Joseph-de-Beauce est monté sur la deuxième marche du podium. Celui-ci était commandité par IGA Veilleux. Labbé a fait une heureuse après sa finale, lorsqu’il a remis son trophée à une jeune amateur.



Le #26 Martin Bisson, commandité par Fromagerie Victoria Lévis et Thetford Mines/Ventilation CF, a pour sa part connu toute une performance. Il s’est battu tout au long des 75 tours avec des vétérans de la série pour terminer son 2e programme sur la 3e marche du podium.



Autres résultats

Les pilotes David Gagnon (#47) et Marc Bertrand (#89) complètent le top 5, ayant terminé respectivement en 4e et 5e positions.

Julien Bernier forcé à l’abandon



Le pilote de Sainte-Marie, le #3 Julien Bernier, avait eu beaucoup de difficultés avec la voiture sur le tracé de l’Autodrome Montmagny. Mais ce dernier a été récompensé pour son travail. Il a connu de bons temps en pratique et terminé à la 2e position à sa séance de qualification.

Mais lors de la finale, alors qu’il partait en 7e position, il a été impliqué dans un incident de course qui a endommagé le radiateur, ce qui a forcé celui-ci à l’abandon.



Prochain rendez-vous

Les pilotes reprendront le volant samedi prochain, le 8 juin, à l’Autodrome Montmagny, alors qu’ils s’élanceront sur la piste pour une finale de 75 tours.