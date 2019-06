Le 47e Gala du mérite sportif des Carcajous honore ses élèves à la polyvalente des Abénaquis

Le mercredi 29 mai dernier avait lieu, à la polyvalente des Abénaquis, le 47e Gala du mérite sportif des Carcajous. Lors de cette soirée, les élèves les plus méritants ont été ainsi honorés.

« Le gala a le même âge d’existence que l’école. Le sport a toujours pris une place prépondérante et on a toujours gardé la tradition de faire un gala sportif à chaque année », a mentionné M. Éric Deblois, enseignant en éducation physique, responsable des sports scolaires et du gala.