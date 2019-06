Une addition de deux courses en camionnette Nascar pour Raphaël Lessard

Depuis janvier dernier, Raphaël Lessard Racing effectue plusieurs démarches d’affaires afin de compléter le calendrier de course de Raphaël Lessard et lui permettre de vivre sa passion. Un pas de plus vers l’objectif s’ajoute avec l’addition de deux courses de la série NASCAR Gander Outdoors dans la camionnette Toyota Tundra #17 Réseau Dynamique | FRL Express, préparée par David Gilliland Racing (DGR - Crosley), affiliée comme Raphaël Lessard à Toyota Racing Development (TRD).

Le jeune pilote de plus en plus aguerri sera en piste sur l’ovale de 1,4 km du Iowa Speedway avec ses 14 degrés d’inclinaison en virages le 15 juin pour le « M&M’S 200 Presented by Casey’s General Store », ainsi que sur le circuit routier du Canadian Tire Motorsport Park (CTMP) les 24 et 25 août.

« Je suis vraiment heureux de pouvoir participer à ces deux courses supplémentaires en camionnette. L’équipe de DGR-Crosley a complètement changé depuis que j’ai couru avec eux il y a deux ans. Le chef d’équipe Kevin "Bono" Manion a une bonne réputation et j’ai eu l’occasion de participer à une séance d’essais en Iowa le 21 mai dernier (100 tours de piste), ce sera très utile », a expliqué le pilote de la camionnette #17 Réseau Dynamique | FRL Express.

Le pilote a également ajouté que de courir à CTMP allait être un défi, puisqu’il n’a pas beaucoup d’expérience sur les circuits routiers. Pour lui, le fait de rouler une camionnette sur une piste si rapide sera spécial.

« La clé sera dans la préparation : simulateur et échanger avec des pilotes qui connaissent la piste. Je tiens à remercier mes partenaires et particulièrement Réseau Dynamique ainsi que les gens qui me permettent de réaliser de belles expériences comme celles-là », a-t-il mentionné.

De brillantes prestations depuis le début de saison

L’ajout de ces courses au calendrier de Raphaël Lessard est directement relié aux brillantes prestations qui ne passent pas inaperçues depuis le début de la saison.

Que ce soit au volant d’une camionnette NASCAR (Martinsville, Virginie | Dover, Delaware), en série K&N (Bristol, Tennessee) ou ARCA (Pensacola, Floride | Pocono, Pennsylvanie), le Beauceron a toujours démontré son énorme talent en piste.

En plus de son coup de volant passionné, Raphaël Lessard a rapidement compris et relevé les défis en lien avec les stratégies de course, la mise au point avancée lors de journées d’essais libres ainsi que son habileté à communiquer avec les équipiers. De plus, il s’avère le plus rapide dans toutes les équipes avec qui il travaille.

« Nous sommes très heureux d’accueillir de nouveau Raphaël dans notre équipe. C’est toujours un plaisir de collaborer avec lui. Il avait remporté le CARS Tour Championship avec notre équipe en 2016, et nous suivons attentivement son évolution et ses progrès depuis. Son travail lors de ses deux courses en camionnette avec KBM en a impressionné plusieurs. Nous avons tous hâte de le revoir dans une de nos camionnettes, de l’accompagner dans la poursuite de son apprentissage et l’évolution de sa carrière, » déclare David Gilliland, co-propriétaire de DRG – Crosley.

Tous les partenariats développés ont comme objectif de voir le jeune pilote participer à une saison complète en série Gander Outdoors Trucks en 2020, le tout jumelé à d’autres courses ciblées stratégiquement pour la visibilité et l’expérience (ARCA et XFiniti).

Cette année, Raphaël Lessard souhaite également prendre part aux épreuves majeures de la série NASCAR Pinty’s, soit le Grand Prix de Trois-Rivières (10 et 11 août) et celle tenue au CTMP le même week-end que les camionnettes NASCAR (24 et 25 août). Il n’en tient qu’à une recherche fructueuse de budget déjà en cours.