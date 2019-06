Victoire des Jarrets Noirs sur le Rover

Vendredi soir, les Jarrets Noirs de Beauce ont bien amorcé leur ouverture locale 2019 en prenant la mesure de ses rivaux du nord, le Rover de Sainte-Marie, par la marque de 6 à 0. Jimmy Montambault a été fumant au monticule en lançant un match complet d’un coup sûr.

Pour cette première rencontre à domicile, les Jarrets Noirs ont profité de l’occasion pour rendre hommage à leur ancien joueur et gouverneur Daniel Jacques, qui a pris sa retraite du losange après la saison 2018. Jacques a d’ailleurs eu l’honneur d’effectuer le lancer protocolaire de cette nouvelle saison.

Pour une rare fois, les Jarrets Noirs portaient leur uniforme noir à domicile.

Après avoir accordé un but sur balle au premier frappeur du match et avec un retrait, Montambault a été sauvé par son voltigeur de centre Jonathan Gilbert qui a effectué une longue course pour faire un magnifique attrapé, pour ensuite doubler le coureur qui était parti du premier coussin.

Il faut attendre en deuxième manche avant de voir les Jarrets Noirs marquer leur premier point. Atteint par un lancer et posté au troisième but, Frédéric Girard a croisé le marbre sur un roulant frappé par Louis-Alexandre Morin.

En troisième manche, les Jarrets Noirs ont ajouté deux autres points. Frédéric Girard a frappé un coup sûr alors que les frères Frédéric et Bernard Parent étaient en position de marquer.

Pendant ce temps, Jimmy Montambault continuait son excellent boulot au monticule, ne donnant que des miettes aux frappeurs du Rover.

Lors de la cinquième manche, Guillaume Drouin a produit un point sur un roulant qui a permis à Pierre-Nicolas Bédard de venir marquer. Puis, Frédéric Girard est venu marquer sur un mauvais lancer pour faire 5 à 0.

Finalement, Yanick Lachance a profité d’une erreur du troisième but pour inscrire le dernier point des Jarrets Noirs en 6e manche.

Montambault a retiré les trois derniers frappeurs sur des ballons. Ce dernier a obtenu le blanchissage en retirant notamment cinq frappeurs au bâton, tout en accordant quatre buts sur balles.

L’attaque des Jarrets Noirs a été discrète avec seulement quatre coups sûrs. En défensive, les locaux ont réalisé trois doubles jeux.

« Comme l’expression le dit, nous avons joué le petit baseball, résumait Guillaume Drouin. Nous avons dû travailler nos points. Ce n’est pas toujours avec des circuits que nous gagnons des matchs. Montambault nous a donné une grosse chance pour l’emporter ce soir ».

Prochaine partie

Les Jarrets Noirs joueront deux autres parties cette fin de semaine. Tout d’abord, samedi, ils seront du côté du Parc Duberger, à Québec, pour y affronter les Patriotes à 17h. Puis, ce dimanche, ils visiteront le B45 de CRSA à 16h.