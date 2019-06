Tennis : Alizée Poulin termine en 4e position à l’étape 14 ans

Alizée Poulin de Beauceville et Rosalie Carrier-Dulac de Saint-Georges participaient récemment à la 1re étape du Circuit de sélection de Tennis Québec chez les 14 ans et moins. La compétition se déroulait du côté du parc Mohawk à Montréal. Alors qu’Alizée Poulin s’est illustrée avec une excellente 4e position, Rosalie Carrier-Dulac a pour sa part terminé 7e.

Alizée Poulin

Alizée a d’abord remporté son 1er match devant Catherine Gagnon de Montréal 6-1 et 6-0. En quart de finale, elle l’a emporté devant sa compatriote Rosalie Carrier-Dulac 6-4 et 6-0. Elle s’est cependant inclinée en demi-finale devant Naomie Xu de Montréal par la marque de 3-6 et de 2-6.

Pour le match de la 3e position, elle a subi la défaite devant Janic Durocher de Repentigny au compte de 4-6 et de 4-6.

Rosalie Carrier-Dulac

Quant à Rosalie Carrier-Dulac, celle-ci a obtenu la victoire au 1er tour devant Vanessa Leduc de Repentigny 6-1 et 6-0. En quart de finale, l’athlète de Saint-Georges a perdu devant Alizée Poulin 4-6 et 0-6. Le match suivant, elle a obtenu à nouveau la victoire devant Lauren Leonard de Montréal au compte de 6-4 et de 6-2, pour ensuite s'incliner devant Raphaëlle Leroux de l’Île-des-Soeurs 3-6 et 1-6.

Cette étape servait de qualifications pour le Championnat canadien U14 et les deux Beauceronnes sont pour le moment en bonne position.