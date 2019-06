Une randonnée amicale de vélo remplace le Défi du Tour de Beauce

Pour l’année 2019, la randonnée-bénéfice Défi du Tour de Beauce a été mise en pause. Plusieurs personnes auraient été déçues par cette annonce ce qui a poussé l’organisation d’organiser le 15 juin prochain une « Randonnée des amis du Tour de Beauce ».

Il s’agit d’une randonnée amicale où la performance cédera la place au plaisir. Plusieurs parcours seront offerts qui vont de 20 km à plus de 100 km. Des groupes seront formés en conséquence du nombre de participants.

Possibilités de parcours : 25 km , 55 km , 80 km , 100 km première étape du Tour de Beauce

Informations

Coût : 20$/participant payable sur place (les sommes serviront au financement du Tour de Beauce)

Départ et arrivée à l’Usine Procycle (à l’arrière) : 9095 25e Avenue, Saint-Georges

Accueil sur le site : 13h

Départ : 14h

Arrivée : 17h ou avant

Des rafraîchissements et des grignotines seront disponibles. Selon la volonté des participants et à leurs frais, il sera possible d’organiser un souper « pizza ». Une voiture par groupe encadrera les randonneurs.

Vous devez confirmer votre présence avant le 13 juin au info@tourdebeauce.com