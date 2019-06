L’événement Courir Saint-Gédéon tiendra sa 1re édition

Cette année, la municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce a le désir de consacrer la journée du 29 juin à l’activité physique et à la santé de sa population. C’est pourquoi se tiendra la toute première édition de l’événement Courir Saint-Gédéon. Le point de rencontre de l’évènement sera à l’aréna Marcel-Dutil.

L’événement a pour but de rassembler des coureurs, des débutants aux plus expérimentés, dans l’atteinte de leurs objectifs respectifs. Les distances offertes sont le 1 km réservé aux enfants, le 5 km et le 10 km.

À 9 h, le premier départ sera le 5 km, donné simultanément avec celui du 10 km. Par la suite, sur le coup de 10 h 30, suivra la course de 1 km pour les enfants.

Durant toute la journée, il y aura des jeux gonflables disponibles pour les enfants, de même que des services de ravitaillement pendant la course. Des médailles seront remises à tous les participants, ainsi que des médailles aux trois premiers hommes et trois premières femmes de chaque catégorie.

Partenaires et inscriptions

Cette initiative a été soutenue financièrement par la municipalité, mais également par les partenaires suivants : Groupe Canam, Desjardins, la Pharmacie Proxim (Jonathan Rancourt) et le député de Beauce-Sud, monsieur Samuel Poulin. L’apport de ces quatre partenaires ainsi que celui de la municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce permettent la tenue de cette première édition.

Pour procéder à l’inscription, il suffit d’aller sur le site Internet http://festivalcourse.gofino.ca, dans la section Évènements sportifs, vous devez sélectionner l’évènement Courir Saint-Gédéon 2019.