Baseball : les Giants Go Sport de Saint-Georges remportent un tournoi à Sainte-Hyacinthe

Les Giants Go Sport ont remporté les grands honneurs lors du tournoi Moustique A de Sainte-Hyacinthe, la fin de semaine des 8 et 9 juin. Ils ont coup sur coup remporté les quatre matchs qu’ils ont disputés.

Premier match

Le premier affrontement s'est clos par une victoire de 5-4 contre les Draveurs de Lévis-Centre. Alors qu’ils étaient les meneurs (5-1) en début de 6e et dernière manche, ils ont résisté à la remontée des Draveurs. Le jeune Jacob Caron de Saint-Benjamin a très bien fait comme lanceur lors de cette victoire en 4 manches et ⅔, n’accordant que 4 coups sûrs, 3 buts sur balles et 0 point mérité.

2e match

Les Giants ont écrasé leurs adversaires, le Polycor Alouettes de Charlesbourg. Au terme du match, le pointage était de 12 à 2.

3e match

Le 3e match de demi-finale s’est terminé 9 à 7 faces aux Condors de Sainte-Hyacinthe. Les Giants Go Sport ont résisté à une remontée des Condors. Léa Giroux a été intraitable en lançant 5 manches et ⅓, en accordant 2 points sur des erreurs de la défensive, mais aucun point mérité.

Match de finale

Le 4e match, la finale, s’est avéré serré, alors que les Giants affrontaient les Draveurs de Lévis-Centre qui souhaitaient prendre leur revanche. Les Giants Go Sport ont remporté les grands honneurs au compte de 10-6. Tous les joueurs ont contribué à leur manière à cette grande victoire.

Joueuses du tournoi

Kylie Vachon a été nommée joueuse du tournoi. À l’attaque en 4 matchs, elle a cumulé : 7 coups sûrs en 8 présences , 1 but sur balle, 1 fois atteint, 4 PP, 3 buts volés et une moyenne au bâton de .875.

Comme lanceuse, elle a lancé dans 2 matchs, 5 manches lancées. Elle n’a accordé que 6 coups sûrs, 1 but sur balle, 1 frappeur atteint et 1 point mérité.

Léa Giroux a été désignée «lanceuse du tournoi». Elle a lancé dans 2 matchs, 6 manches lancées. Elle n’a accordé que 4 coups sûrs, 1 but sur balle et aucun point mérité.