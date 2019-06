Une cinquième édition pour Les 24 heures Manac

Le tournoi de soccer pour adultes Les 24 heures Manac est de retour pour une cinquième édition les 23 et 24 août prochains aux terrains synthétiques de Saint-Georges. Ce tournoi de soccer amical regroupe des équipes mixtes provenant d'entreprises de la région et est le seul tournoi de soccer pour adultes en Beauce.

L'objectif principal de ce tournoi est d’amasser des fonds pour l’Ascalon Saint-Georges en vue de conserver les faibles coûts d'inscription pour les équipes de soccer juvéniles. Les organisateurs du tournoi projettent d’accueillir 35 équipes pour cette édition 2019.

Selon la réglementation du tournoi, les joueuses et joueurs doivent être âgés de 16 ans et plus pour être admissibles. Les formations mixtes disputeront des parties sur une période de 24 heures dans les catégories Plaisir, Intermédiaire ou Compétition. Chaque match comprendra deux demies de 15 minutes avec une pause de cinq minutes entre ces dernières. Plusieurs parties seront jouées simultanément avec sept joueurs pour chaque équipe en incluant le gardien.

Le coup d’envoi du tournoi aura lieu le 23 août à 18 h. Les équipes championnes de chacune des catégories se verront offrir un certificat cadeau de 200 $ applicable à la Cage - Brasserie sportive.

Les inscriptions pour le tournoi se font via l’interface Web de l’Ascalon Saint-Georges au coût de 400 $ par équipe à l’adresse https://www.ascalon.club/inscription-aux-24-heures-de-soccer-manac/.

Pour obtenir des informations complémentaires, allez à l’adresse : https://www.ascalon.club/tournois/informations-24hmanac/. Il est aussi possible de s’informer auprès du DG de l’Ascalon Saint-Georges, par téléphone au 418 222-9016 ou par courriel à l’adresse dg@ascalon.club.