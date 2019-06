Dévoilement de la voiture Pinty’s de Raphaël Lessard à l’Autodrome Chaudière

C’est hier, le mardi 18 juin, que Raphaël Lessard et Dumoulin Compétition ont procédé au dévoilement des couleurs de la voiture #07 Sociétés Louis Jacques | FRL Express à l’Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction.

Plusieurs séances d’essais ont eu lieu par la suite afin de déterminer les réglages adaptés aux conditions de la piste et au style de pilotage de Raphaël Lessard.

La journée s’est ainsi avérée des plus efficaces : le dévoilement des couleurs était réussi, la prise en main facile, les réglages optimisés, le siège confortable et les chronos rapides.

Des essais qui portent fruit

Membres de la famille, investisseurs, amis et amateurs de course étaient sur place pour l’occasion et tous ont pu constater le niveau élevé de préparation de la voiture adapté au petit anneau de vitesse aux virages relevés. Raphaël Lessard était d’ailleurs heureux de cette première sortie.

« Les réglages sont bons et nous allons continuer à l’améliorer au cours de la journée. Nous sommes près du record de piste avec des vieux pneus. C’est tout dire! », a mentionné le pilote.

« Nous avons eu une bonne journée. Les essais portent fruit, surtout avec la maturité de Raphaël et son efficacité à bien communiquer avec l’équipe », a déclaré pour sa part Jean-François Dumoulin, co-propriétaire de l’équipe.

Un habitué du circuit

Ce circuit est loin d'être inconnu pour Raphaël Lessard, puisque le pilote a couru dans différentes séries sur celui-ci, au fil des années. Voici les courses auxquelles il a pris part :