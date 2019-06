Marie-Philip Poulin rencontrera la population au NRJ Spa Nordique

Le samedi 29 juin prochain, de 19 h à 21 h, le NRJ Spa Nordique invite la population à venir rencontrer sa porte-parole Marie-Philip Poulin.

La hockeyeuse beauceronne sera accompagnée de joueuses de haut niveau, dont Caroline Ouellet, Charline Labonté, Laura Stacey et Julie Chu, qui seront présentes dans la région dans le cadre du camp de hockey Ouellette-Poulin qui aura lieu à Beauceville du 28 au 30 juin.

Il s’agit donc pour la population d’une belle occasion de venir rencontrer ces olympiennes en Beauce. Sur place, les joueuses procéderont à la signature d’autographes et il sera possible de se faire prendre en photo en leur compagnie. Les visiteurs pourront également admirer les médailles de Marie-Philip qui présente un impressionnant palmarès aux Jeux olympiques et aux Championnats du monde.

L’événement aura lieu à la réception du NRJ Spa Nordique, située au 625, rue du Lac Sartigan à Saint-Alfred. Un breuvage estival sera offert sur place ainsi que de nombreux prix de présences. La rencontre avec les athlètes est gratuite.

L’expérience QuintEssence

Par ailleurs, à la suite de cet événement, le NRJ Spa Nordique invite les participants à réserver l'expérience QuintEssence pour les représentations de 21 h 30 jusqu’à 23 h et auxquelles prendront part les athlètes.

Pour plus de détails sur l’expérience QuintEssence, visitez le www.nrjspanordique.com/experience-quintessence.php.