Au moins huit nouveaux Dragons évolueront au collégial cet automne

Un minimum de huit joueurs des Dragons juvéniles et finissants de la polyvalente de Saint-Georges passeront au niveau collégial dès cet automne.

Trois d’entre eux évolueront en Division 1 : le secondeur Jamyson Goudreau a opté pour les Cougars du Collège Champlain de Lennoxville, tandis que le demi-défensif Olivier Bolduc et le joueur de ligne offensive Étienne Bergeron ont choisi les Faucons du Cégep de Lévis-Lauzon.

Le receveur Raphaël Paquet, le demi-défensif Philippe Rouillard et le joueur de ligne défensive Nathan Gagné joindront les Condors du Cégep Beauce-Appalaches. Quant aux joueurs de ligne défensive Raphaël Roy et Ismaël Hardy, ils évolueront avec les Gaulois de l’ITA et du Cégep de La Pocatière.

Étudiants avant athlètes

Les footballeurs sont des étudiants-athlètes et, dans cette expression, un mot en précède un autre, comme l’a appris Philippe Rouillard :

« J’ai retenu avec les Dragons que nous sommes des étudiants avant d’être des athlètes. J’ai aussi appris comment avoir une bonne éthique de travail », a dit celui qui a opté pour un programme de langues, avec l’objectif d’aller en enseignement.

La famille

La tradition et l’esprit de famille qui règnent au sein des Dragons restera marqué dans la mémoire de ces finissants.

« Le football m’a apporté des amitiés. L’histoire et la réputation des Dragons m’ont beaucoup aidé », a affirmé Jamyson Goudreau, futur étudiant en sciences humaines. Pour Ismaël Hardy, la chimie entre les joueurs et celle avec les entraîneurs est ce qu’il retiendra des Dragons.

« La chose primordiale est la famille, car nous serons toujours des frères d’armes, malgré nos chemins différents », a de plus mentionné Raphaël Paquet.

Quant à Olivier Bolduc, celui-ci retient le grand sentiment d’appartenance à une belle équipe, mais aussi à une merveilleuse famille :

« Ce sont les plus beaux souvenirs que j’ai et ils resteront toujours dans ma mémoire! »

L’effort

Plusieurs parmi ces finissants affirment avoir compris l’importance de l’effort lors de leur passage chez les Dragons, dont Étienne Bergeron : « La chose la plus importante que je retiens est de toujours continuer, de ne jamais abandonner et de mettre les efforts nécessaires pour parvenir à ton but. Pas d’efforts, pas de succès.

Raphaël Paquet estime avoir appris la même leçon de vie : « Une des phrases les plus marquantes pour moi est que Le succès vient avec l’effort et la persévérance de chacun. Peu importe ce que l’avenir me réservera, cette phrase sera toujours gravée dans mon cœur », a confié le futur étudiant en technique de comptabilité et gestion.

Les entraîneurs

Ces finissants sont dans l’ensemble reconnaissants de ce que leur ont légué leurs entraîneurs. C’est le cas de Raphaël Roy, qui s’en va étudier en gestion d’entreprise agricole :

« J’ai extrêmement aimé jouer pour les Dragons. C’est avec cette équipe que j’ai commencé à jouer au football et je remercie tous les entraîneurs de m’avoir donné cette chance. »

Même son de cloche chez Jamyson Goudreau : « Ce qui est magnifique de ce programme est d’avoir un entraîneur aussi impliqué et soucieux de notre développement que Carl Dallaire. »

Pour se joindre aux Dragons

Si pour tous ces joueurs, leurs années avec les Dragons sont déjà choses du passé, d’autres envisagent déjà la prochaine saison. Rappelons que les premières pratiques des Dragons juvéniles devraient se tenir vers la mi-août et que leur premier match sera sur la route le vendredi 6 septembre à 19 h, contre L’Embâcle de Sainte-Marie.

Le botté d’envoi du premier match local des Dragons se fera le samedi 14 septembre à 13 h, alors que les Dragons recevront les Mustangs de Chicoutimi.

Pour les joueurs intéressés à se joindre aux Dragons, il n’est pas trop tard. Il suffit de contacter l’entraîneur-chef Carl Dallaire au 418-228-8964, poste 4080, ou à carl.dallaire@csbe.qc.ca.