Jarrets Noirs: une victoire à coup de circuit

Bernard Parent a donné le ton à la rencontre en frappant un circuit de trois points dès la première manche, pavant la voie à une victoire de 9 à 5 des Jarrets Noirs de Beauce sur le B45 de CRSA, vendredi soir, à Saint-Georges.

Le lanceur partant des Jarrets Noirs pour cette rencontre était Jimmy Montambault.

Après avoir retiré dans l’ordre le B45 en première manche, les Jarrets Noirs ont placé deux coureurs sur les buts en Yanick Lachance (simple), Jonathan Gilbert (atteint) et Pier-Nicolas Bédard (optionnel). Avec deux retraits, Bernard Parent a catapulté la balle hors du terrain. L’officiel a d’abord déclaré la frappe fausse balle, mais après consultation, ce dernier a finalement confirmé le circuit de trois points.

Il n’en fallait pas plus pour que l’entraîneur-chef du CRSA Pierre Blais sorte de ses gonds. Après avoir lancé un sac de balles sur le terrain, il s’est enguirlandé avec l’officiel sur le terrain, qui l’a immédiatement expulsé. Réaction inutile pour son équipe puisque la balle était effectivement passée à l’intérieur de la ligne de démarcation avant de bifurquer.

En deuxième manche, les locaux ont inscrit deux autres points sur deux doubles et un simple. Alex Potvin, à l’aide d’un simple, a poussé Jonathan Dulac au marbre. Puis, Frédéric Girard, avec un double, a permis à Potvin de faire 5-0.

Le B45 a finalement montré leurs dents en marquant leurs deux premiers points en troisième manche. Mais le lanceur du B45 a complètement bousillé les chances de son équipe en accordant un circuit en solo à Guillaume Drouin.

Avec une marque de 8-3 en fin de sixième manche, Alex Potvin a frappé un troisième circuit pour les Jarrets Noirs, en solo.

Montambault a œuvré pendant quatre manches et deux tiers. Il a accordé trois points mérités sur trois coups sûrs et cinq buts sur balles. Francis Chevalier a complété la rencontre, accordant deux points sur cinq coups sûrs et un but sur balles.

En attaque, les Jarrets Noirs ont frappé douze coups sûrs. Frédéric Girard, Guillaume Drouin et Alex Potvin ont été les plus productifs avec deux chacun.

Guillaume Drouin était bien content de la victoire.

« Il y a toujours eu une bonne rivalité avec CRSA, donc chaque victoire contre cette équipe est satisfaisante, a admis Drouin. Nos frappeurs ont sorti les gros coups sûrs au moment opportun. »

Prochaine partie

Les Jarrets Noirs seront en action dans une semaine exactement. Le vendredi 28 juin, à Saint-Georges, l’AGP de Sainte-Foy/Sillery sera en visite, à 20h.