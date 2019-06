Dominic Jacques, troisième vainqueur du Steve Lesage 200

Ce dimanche 23 juin, sur le tracé de l’Autodrome Montmagny, la Série Sportsman Québec TEC a tenu sa première manche de la Triple Couronne Méchoui International lors du Steve Lesage 200. Le #67 Dominic Jacques de Vallée-Jonction en est devenu le 3e vainqueur au terme de la course.

Séance de pratiques et début de course

Les pilotes étaient divisés en quatre séances de qualification dont une réservée aux recrues. Alors que le #26 Martin Bisson de Saints-Anges a été le plus rapide avec un temps de 18.715, la qualification des recrues POW a été remportée par le #8 Maxime Robin de Montmagny.

Stéphane Decoste, à bord de la #222 Remorquage PDR, le #72 Louis-Philippe Lauzier et Dominic Jacques sont les vainqueurs des trois autres qualifications.

La pole position a été pigée par le #8 Maxime Robin de Montmagny qui a pris le départ au côté du #88 Xavier Pelchat de Saint-Félicien. Malheureusement pour les deux pilotes, qui connaissaient un très bon début de courses, les ennuis mécaniques étant contraints à l’abandon.

Malgré les enjeux monétaires et les points à la Triple Couronne, la course s’est déroulée à un bon rythme. Les co-directeurs de course, André Poulin et Dany Côté, ont tenté maintenir une bonne discipline tout au long du 200 tours.

Jacques, Bisson et Nadeau dans le top 5

Partant de la 8e position et descendant à la 10e place, Dominic Jacques a remonté le peloton jusqu’à la 2e position à l’arrêt au 95e tour. Au 103e tour, Jacques a pris les commandes de l’épreuve avec une voiture solide sur les départs et maintenant sa performance sur une longue durée, terminant vainqueur de cette course.

Le #89 Marc Bertrand a connu une excellente finale. Usant de patiente et saisissant toutes les occasions qui s’offraient à lui pour terminer parmi les meneurs, il a mené la course un certain temps avant de se faire ravir la pole par Dominic Jacques. Il a conclu le Steve Lesage 200 en 2e position.

Le #26 Martin Bisson, à bord de sa Ford Fusion aux couleurs de Transport Richard Bisson/Ventilation CF, a pris le départ en position. Le pilote n’avait pas été en mesure de terminer sa qualification suite à un accident dès le 1er tour. Il a tenté de revenir en piste, mais la voiture était trop endommagée. L’équipe a mis les bouchées doubles pour redonner aux pilotes de Saints-Anges une voiture compétitive et on peut dire mission accomplie, puisqu’il a terminé en 3e position.

Le #17 Jimmy Nadeau et le #07 Jonathan Côté complètent le top 5, respectivement en 4e et 5e positions.

Pour l’occasion, 25 pilotes étaient présents dont 5 recrues. En plus du #03 Martin Lacombe, du #02 Daniel Decoste et du #222 Stéphane Décoste, deux pilotes de Nascar Sportsman ASE, soit le #46 Jessy Lambert ainsi que le #52 Cédrick Fauteux, prenaient part à la course.

Prochain programme

Le prochain programme de la Série Sportsman TEC aura lieu le samedi 6 juillet prochain, à l’Autodrome Montmagny.