Bon début de saison des équipes AA des Combattants de Beauce-Appalaches

Les différentes équipes AA des Combattants de Beauce-Appalaches ont débuté leur saison il y a déjà un mois. Voici la situation dans la LBCRQ.

Moustique AA

Les Combattants Noirs : Avec une fiche de quatre victoires, trois défaites et 1 match nul, les jeunes Combattants sont présentement 4e au classement général. Ces derniers étaient en action le dimanche 23 juin face aux Aigles de la Mauricie à Saint-Joseph. Tirant de l’arrière 6 à 0, les Combattants n’ont pas abandonné et ont conclu cette rencontre sur un match nul de 6 à 6

Les Combattants Oranges : Pour leur part, ils présentent une fiche de quatre victoires contre cinq revers. Ils sont dans une très belle course avec plusieurs équipes pour l’obtention du 5e rang au classement. Malgré une fiche en deçà de 500, les Combattants Oranges ont un ratio point pour et contre positif à + 10. Le match de dimanche face à la formation de la Mauricie illustre bien la situation en ce début de saison. Une partie très serrée qui a été en faveur des visiteurs par la marque de 11 à 10.

Peewee AA

Après un début de saison difficile, les Combattants ont trouvé le sentier de la victoire dimanche au terrain de Saint-Frédéric. Ils ont disposé des As de Québec-Est de brillante façon en marquant pas moins de onze points lors des trois premières manches. Une bonne performance en attaque additionnée au travail remarquable des lanceurs Thomas Loubier et Jean-François Turmel ont pavé la voie à cette victoire sans équivoque par la marque de 11 à 2. Au bâton, Justin Michaud (3 coups sûrs) ainsi que Jean-Sébastien Faucher (2 coups sûrs) ont été les plus productifs pour les locaux. Les combattants disputeront leur prochain match le jeudi 27 juin face aux Monarques de Lévis dans le cadre du tournoi peewee de Beauport.

Bantam AA

C’est un début de saison très pénible pour les Combattants Bantam qui présente une fiche d’une victoire, huit défaites et deux matchs nuls. Cependant, cinq de ces défaites sont survenues par un écart de trois points ou moins. Avec un peu plus de chance, la fiche des Combattants pourrait être beaucoup plus reluisante. Ils disputeront leur prochain match le mercredi 26 juin alors qu’ils seront à Québec pour affronter les Patriotes de Québec-Ouest.

Midget AA

Les Midget ont le meilleur début de saison parmi toutes les équipes AA de la région. Jusqu’ici, ils ont enregistré une fiche de cinq victoires, un revers et deux matchs nuls. Ils sont 1er au classement de leur division malgré le fait que certains joueurs dont Alexy Cloutier (Alouettes de Charlesbourg) et Raphael Veilleux (Voyageurs du Saguenay) sont appelés à jouer dans la ligue de baseball junior élite du Québec. Dimanche, au terrain de Saint-Frédéric, ils ont balayé les Monarques de Lévis lors d’un programme double disputé en après-midi. Les Combattants seront de retour en action le jeudi 27 juin au Centre Lacroix-Dutil de Saint-Georges. Pour l’occasion, il recevront la visite du Phoenix de Québec-Centre.